Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya difirieron en el debate sobre la inversión directa extranjera que captó la Ciudad de México en el tiempo que el tabasqueño fue jefe de Gobierno, del 2000 a 2005.

Mientras que Anaya sostuvo que la inversión cayó, López Obrador afirmó que se captaron 37 mil millones de dólares, cifra que, aseguró, es la más alta en la historia de la capital.

“Nunca en la historia de la Ciudad de México había llegado tanta inversión extranjera”, afirmó.

El candidato morenista acusó a Anaya de mentiroso.

“Estás acostumbrado a mentir”, le dijo.

“Mentiroso, farsante”, agregó.

López Obrador mostró un libro que emula el que escribió el panista, con una portada que mostraba el título Las mentiras de Anaya.

El panista le reviró que el mentiroso es él.

Agregó que López Obrador está acostumbrado a no responder los cuestionamientos porque es

autoritario.

Sostuvo que la cifra de inversión citada por el morenista incluye la venta de Banamex y de Bancomer.

“¿Ahora resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos y a España?”, le cuestionó.

Carece Gobierno de autoridad moral: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que los gobiernos de México no han tenido autoridad moral y, por ello, han sido maltratados por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“El problema es que los gobernantes de México no han tenido autoridad moral y no se ha tenido, por lo mismo, autoridad política”, dijo durante el segundo debate presidencial.

En la primera ronda del encuentro titulado “México en el mundo”, sobre comercio exterior e inversión, López Obrador aseguró que la honestidad del gobierno en México será el parámetro para medir el respeto de Estados Unidos hacia el país.

El candidato de Morena afirmó que, con dolor, reconoce que el gobierno de México es corrupto y precisó que, si el gobierno es honesto, se ganará el respeto de Trump.

“Con autoridad, con soberanía, lo que no han hecho los gobiernos mexicanos, que no tienen autoridad moral porque son gobiernos corruptos, vamos nosotros a cambiar las relaciones y Trump va a tener que aprender a respetarnos”, planteó.

Ante la pregunta del ciudadano Luis Ángel Amador Pérez aseguró que se fortalecerá el mercado interno para que los mexicanos no tengan la necesidad de migrar hacia EU.

“Estamos de acuerdo con el TLC y debemos aprovechar la relación con los Estados Unidos, una relación de amistad y de respeto mutuo”, planteó.

