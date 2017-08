Julio Menchaca

Pachuca.- ¿Quién será fiscal anticorrupción en Hidalgo?, es la pregunta que será resuelta a más tardar el 5 de octubre.

A partir de hoy y hasta el 31 de agosto inició el proceso para que los interesados en ser fiscal Especializado en Delitos de Corrupción registren y entreguen sus documentos en la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso local.

Este diario cotejó perfiles que desde hace años tienen trabajo desde la sociedad civil, en la abogacía o en la administración pública y que pueden participar en ese proceso que busca ser abierto y transparente.

Perfiles

Haber sido magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Hidalgo y diputado del Congreso local, coloca a Julio Menchaca Salazar como un aspirante a la fiscalía anticorrupción.

Participó en el proceso para renovar la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) y recientemente contendió por la presidencia municipal de Pachuca bajo una candidatura independiente.

Otro perfil es el abogado penalista Carlos Pratt Straffon, quien ha sido delegado federal de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Colima y Morelos, y subdelegado en Sonora, Tamaulipas y Jalisco.

Actualmente, Pratt Straffon está inmerso en las actividades de su despacho jurídico, alejado de la administración pública.

Otro abogado con experiencia en la entidad es Leodegario Hernández Cortez, quien llevó la defensa de las personas detenidas tras las protestas contra la puesta en marcha del Tuzobús.

Con una trayectoria desde la sociedad civil, Pablo Vargas González es licenciado en derecho y cuenta con postdoctorado en geografía e historia en la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 2007-2015.

Abogado, con estudios de maestría en la Escuela Libre de Derecho y la UAEM, Iram Zúñiga Pérez fue nombrado recientemente coordinador de la junta de asesores del gobernador del estado.

Previo a ello, Zúñiga Pérez formó parte de la terna que envió el exmandatario Francisco Olvera Ruiz para nombrar al procurador General de Justicia, cargo que fue ocupado por Ramiro Lara Salinas.

¿Quiénes pueden proponer?

Según la convocatoria publicada en el Periódico Oficial de Hidalgo (POH), las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, colegios o barras de abogados y demás organismos interesados podrán presentar candidaturas.

Entre los requisitos está ser hidalguense, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación y contar con una residencia en el estado de al menos tres años.

Tener licenciatura en derecho, título legalmente expedido con una antigüedad mínima de cinco años; no haber recibido condena por delitos dolosos o faltas administrativas graves; y no haber ocupado cargos de dirigencia partidista al menos dos años previos al día de su designación.

La convocatoria faculta al gobernador Omar Fayad para designar provisionalmente en caso de que los diputados no se pongan de acuerdo en la lista de 10 aspirantes.

