Consumos no reconocidos, principal causa

Pachuca.- Durante el periodo enero-abril, la Condusef atendió mil 307 controversias interpuestas por usuarios de productos y servicios financieros, cuya principal causa fueron los consumos no reconocidos.

De acuerdo con la dependencia, el numero de controversias implico una disminución de 24 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. Buena parte de esta tendencia es reflejo de los efectos de la contingencia del coronavirus (Covid-19) y se acentuó a finales de marzo debido a la suspensión de la atención en su oficina de representación local, como parte de las medidas para frenar la pandemia.

Del total de las controversias, explicó la dependencia, el 74.1 por ciento se atendieron vía Gestión Electrónica, proceso amigable que tiene establecida esta comisión nacional con las entidades financieras.

De estas, el 34 por ciento fueron presentadas por adultos mayores, lo que significó un aumento de 2.0 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019.

De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Pachuca concentró 39.9 por ciento de las controversias, seguido de Mineral de la Reforma con 14.18 por ciento y Tulancingo con 9.1 por ciento.

Estos tres municipios concentraron el 63.8 por ciento del total de las reclamaciones, según el reporte presentado por la dependencia.

De acuerdo con la comisión, en el periodo de referencia, los productos más reclamados a nivel local fueron tarjeta de débito, tarjeta de crédito, reporte de crédito especial y crédito personal que en conjunto acumularon el 47.4 por ciento de las controversias.

Finalmente, las principales causas por las cuales se presentaron las quejas en el estado de Hidalgo fueron: consumos no reconocidos con 189 asuntos, negativa a cumplir con la conclusión anticipada establecida en el contrato con 90, crédito no reconocido en el historial crediticio con 87, cargos no reconocidos en la cuenta de depósito con 83 y disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario con 83 asuntos.

En conjunto, estos casos representaron el 40.7 por ciento del total de los asuntos atendidos.



A su vez, las instituciones que registraron el mayor número de controversias fueron BBVA Bancomer, Banco Nacional de México, Banco Santander México, Banco Mercantil del Norte y Trans Unión de México, las cuales en conjunto representaron el 51 por ciento del total.

La dependencia precisó que, aunque actualmente está cerrada su Unidad de Atención a Usuarios en la entidad derivado de la contingencia provocada por el Covid-19, se han dispuesto en la página de Internet distintos canales de atención a distancia como el portal de queja electrónica, el Módulo de Atención Remota Generalizado (MARGO), el Chat en línea, [email protected], así como el Centro de Atención Telefónica 55 53 400 999, entre otros.

