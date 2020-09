Qué instancias son las responsables de garantizar que el actual proceso electoral transcurra en paz? La Secretaría de Seguridad Pública estatal como primera respondiente deberá explicar las omisiones durante el atentado en Ixmiquilpan. La agresión ocurrió la noche del viernes en la localidad El Mirador Capula, durante una reunión del candidato del partido Podemos Alfredo Ortiz Zamora, dejando al menos un integrante del equipo de campaña herido de bala. Se trata de una seria llamada de atención para el gobierno de Omar Fayad Meneses, en un momento crucial para la historia política del estado, sin soslayar la responsabilidad de los concejos municipales interinos. ¿Quién o quiénes son los responsables de haber echado mano de las armas en plena campaña? ¿Cuál fue el objetivo de este ataque? ¿Se trató de un atentado fallido o simplemente intimidar al rival? Cualesquiera que sean las respuestas, el Estado debe ser garante de la seguridad en las 84 demarcaciones, evitando a toda costa que corra la sangre, de lo contrario la estabilidad social que presume el Ejecutivo quedará severamente mancillada. La junta estatal del partido local Podemos condenó el atentado cometido contra el aspirante por Ixmiquilpan Alfredo Ortiz Zamora y su equipo de campaña; asimismo, exigió justicia y garantizar que el actual proceso sea realizado libre de violencia. Es el llamado no solo de un partido político, sino de toda una sociedad suficientemente amenazada por la pandemia, teniendo con ello otro motivo para no salir a las urnas el 18 de octubre. El atentado contra el candidato Ortiz Zamora y su equipo no solo amenaza la democracia, también la seguridad y estabilidad de una entidad que ostenta el sexto lugar nacional en el Índice de Paz México 2020. Por ello, urge que las instancias de procuración de justicia no dejen pasar este como un hecho aislado, de lo contrario el mensaje de impunidad abrirá la puerta a más violencia, zozobra e intimidación. De filón. Enhorabuena al alumnado de la Prepa tres que refrendó en el Robofest World Championship 2020 uno de los principios que rigen la vida institucional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la responsabilidad social.

