Pachuca.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) Alejandro Habib Nicolás reveló, durante el informe que presentó ante el Congreso local, que hasta ahora han sido iniciadas 13 carpetas por feminicidios.

Cuestionado al respecto por el coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Baptista, el ombudsperson dijo que es muy importante que el Ministerio Público (MP), ante un caso de feminicidio, profundice sus actuaciones desde un inicio con perspectiva de género y con un tratamiento especial desde los dictámenes periciales, las investigaciones y las primeras diligencias.

Baptista también le preguntó sobre la postura de la CDHEH en torno a la discusión para despenalizar la interrupción del embarazo, tema sobre el cual Habib Nicolás fijó una opinión ambigua, aunque anteriormente la comisión ya había manifestado en un comunicado su aval para que avance la reforma.

Dijo que más allá de si se aprueban las modificaciones al código penal para evitar la criminalización, es necesario impulsar políticas públicas en materia de salud, seguridad, concientización e información, “porque es muy importante que si esto va hacia adelante y camina, las mujeres antes de tomar una decisión tan importante estén conscientes de lo que están haciendo”.

A pregunta expresa, Habib Nicolás calificó la consulta indígena como un ejercicio positivo aunque no se cumplieron todos los requisitos legales que marca la ley. Comentó que se atendió el principio de progresividad de los derechos humanos y el ejercicio trajo consigo una acción afirmativa por parte del Poder Legislativo en un tema donde antes no existía la regulación ni la obligatoriedad de establecer en las candidaturas a regidores, síndicos y presidentes el acceso a los indígenas.

Detenciones arbitrarias y violencia en escuelas, la constante

Como parte del informe que presentó el ombudsperson Alejandro Habib Nicolás, indicó que el eje de las quejas que reciben está focalizado en la violación de derechos como detención arbitraria, abuso de autoridad, violencia en espacios educativos, entre otras. Además, argumentó que solicitarán un incremento de 17 millones de pesos para abrir nuevas visitadurías.

Habib Nicolás explicó que, de acuerdo con los cálculos, presentó una solicitud de 17 millones de pesos adicionales para cinco visitadurías más, con el fin de cubrir todos los distritos judiciales; ese aumento de presupuesto prevé las oficinas en: Actopan, Huichapan, Zimapan, Atotonilco el Grande y Metztitlán; además de un fondo de atención a víctimas que va de la mano con un área específica para esas personas y un área más de seguimiento a las recomendaciones emitidas.

En materia de protección y defensa detalló que durante el periodo que informa registraron 9 mil 73 asuntos atendidos, entre los que destacan 6 mil 63 orientaciones, mil 779 quejas y mil 229 cuadernos de antecedentes.

Los principales hechos señalados como posibles vulneraciones a derechos humanos de las quejas iniciadas son: derecho a no ser sometido a violencia institucional, a la debida diligencia, a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, a una educación libre de violencia y derecho a no ser sujeto de detención arbitraria.

Entre las autoridades contra quienes han iniciado una queja en el organismo estatal destacan: Policía preventiva y tránsito municipal, 36 por ciento; Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 20 por ciento; Secretaría de Seguridad Pública, 19 por ciento; Secretaría de Educación Pública, 18 por ciento, y Secretaría de Salud, 7 por ciento.

Además, la diputada María Luisa Pérez Perusquía cuestionó respecto a que pudiera existir una percepción de que, derivado del número reducido de quejas, podría pensarse que la CDHEH no está trabajando al 100 por ciento.

En respuesta, Habib Nicolás expresó que además de las 9 mil 200 intervenciones en la protección y defensa de derechos humanos, también se tienen más de mil cuadernos de antecedentes en los cuales no es procedente una queja. Asimismo, han activado mil 779 quejas ante las instancias correspondientes.

Debido al trabajo realizado en materia de protección y defensa durante la presente administración, se tuvo un incremento en las quejas del 37.48 por ciento en comparación con el periodo anterior, octubre 2017 a septiembre 2018.

La comisión participó en un total de 105 operativos de Alcoholímetro, generó opinión técnico-jurídica en la elaboración y adecuación de 16 protocolos, entre los que destacan el de actuación policial para el control de multitudes ante el riesgo de violencia colectiva, de bienestar y seguridad escolar para centros educativos del nivel medio superior en el estado de Hidalgo y de intervención interinstitucional sobre el trabajo infantil en semáforos y cruceros.

Por último, el ombudsperson reiteró la importancia de crear un fondo estatal especial con el fin de saldar la deuda histórica de la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, además de abrir un espacio para tratar ese eje.

El ombudsperson Alejandro Habib dijo que es muyimportante que el Ministerio Público profundice sus actuaciones desde un inicio con perspectiva de género

Comentarios