Atorado, subsidio federal para Cultura

Pachuca.- El encargado de Cultura de Hidalgo Olaf Hernández Sánchez informó que el recurso de los 10 millones de pesos que la federación entregó como subsidio para apoyo a creadores ante la pandemia del coronavirus (Covid-19) aún está en la Secretaría de Finanzas estatal.

Lo anterior lo dio a conocer a medios de comunicación luego de una rueda de prensa, donde fue presentado el proyecto “Manos que ayudan, manos que crean”.

“Nosotros hemos socializado algunos apoyos que se han dado desde marzo hacia adelante y que tienen que ver con una inercia de trabajo y los proyectos que estábamos llevando a cabo hasta antes de lo fuerte de la epidemia.

” En junio, el funcionario estatal informó que habían sido aplicados 3 millones 289 mil pesos para 313 pagos directos como honorarios, servicios profesionales y/o contrataciones de músicos, cantantes, creadores, promotores y gestores del sector, así como el otorgamiento de subvenciones sociales a artesanos, cocineras tradicionales y portadores de la cultura popular o indígena.

“De ahí hacia acá la búsqueda ha sido de esos recursos emergentes para atender la crisis, hay en el ambiente el tema de etiquetas federales que llegan o no llegan a los estados, sin embargo, debo decir que hasta hace unos días de la semana pasada ese capital no existía, no estaba en cuentas del estado porque primero Hacienda no le liberaba a la secretaría federal y de ahí hacia acá.

” Agregó que los recursos están en Finanzas del estado y aún no en Cultura, puesto que faltaba realizar el trámite; adelantó que una vez que se tenga el dinero hay 11 proyectos de continuidad que habrán de desarrollarse.

“En ese conjunto, vamos a tener al menos a 50 municipios de las 10 regiones geoculturales y hay 420 artistas que tendrán que prestar servicios específicos en esos proyectos y que es un beneficio directo y una derrama directa a esos creadores.

” Con esos 11 planes, se espera atender a poco más de 170 mil personas con más de 470 jornadas.

“Estamos en la búsqueda continua de recursos emergentes para que la Secretaría de Finanzas autorice esa aplicación a los creadores del estado, tanto esos capitales como los federales tendrán su acceso a través de convocatorias, son al menos seis que estarán publicándose para que los artistas puedan solicitar.

” Especificó que la gestión de las etiquetas emergentes por un millón 200 mil fue llevada a cabo antes de la resolución del subsidio federal; esperan que haya una pronta respuesta de parte de la Secretaría de Finanzas.

El funcionario Olaf Hernández informó que

los 10 mdp que la federación entregó aún están en la Secretaría de Finanzas estatal

En rueda de prensa, fue

presentado el proyecto “Manos que ayudan, manos que crean”

Comentarios