Auditará ASF Congreso local

Además, el Legislativo del estado asignará más recursos a la ASEH

Pachuca.- A partir del 2 de agosto, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizará una revisión del ejercicio presupuestal 2018 al Poder Legislativo de Hidalgo, quien a su vez, dotará de más recursos al organismo homólogo estatal para que contrate despachos externos que le ayuden en sus labores.

Así lo dio a conocer ayer en conferencia de prensa el presidente de la junta de gobierno del Congreso local Ricardo Baptista González, quien junto a un grupo de diputados llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), con la finalidad de acercarse a los trabajadores y conocer las condiciones en que laboran.

Al respecto, el legislador destacó la importancia de fortalecer dicha dependencia en el marco del combate a la corrupción impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, dijo que revisarán el marco normativo para fortalecer a la auditoría y obtener mejores resultados.

Lo anterior, pues contemplan la asignación de recursos extraordinarios para que el organismo contrate despachos externos y lleve a cabo auditorías en entidades públicas donde es necesario enriquecer el ejercicio de la fiscalización; además, conocen de las necesidades de la auditoría de contar con más espacio de trabajo y personal.

Asimismo, dijo que a inicios del próximo mes la ASF realizará una auditoría del ejercicio presupuestal 2018 al Poder Legislativo del estado. Dicha revisión, detalló, incluirá a la ASEH, así como el manejo financiero de la anterior legislatura presidida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No obstante, el diputado morenista no precisó el porcentaje que será auditado, pues recalcó que el ejercicio no fue a petición de los legisladores, sino a solicitud de la ASF, quien determinará los alcances del análisis.

Por otra parte, expuso que antes de que concluya el presente período ordinario de sesiones en el Congreso local, presentarán iniciativas para consolidar la legislación en materia de fiscalización y fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

