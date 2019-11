Pachuca.-Estrategias como aumentar las penas y tolerancia cero no disminuye, ni resuelve los problemas de violencia que se viven en la sociedad, explicó el investigador José del Tronco Panganelli.



Este miércoles, el profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) recordó, en una conferencia desde el Congreso de Hidalgo, que la manera más típica para prevenir la violencia se ha dado en formas de control externo, es decir tratar el comportamiento humano a partir de premios o castigos.



Sin embargo, para el especialista, los humanos no solo se comportan en función de premios y castigos y cuando el control externo ya no existe la conducta vuelve a ser la original; por lo que las estrategias de aumentar las penas y la tolerancia cero no disminuyen, ni resuelven los problemas de violencia.



Esto, según del Tronco Panganelli, porque no modifican las condiciones que originan la violencia, es decir, que se trabaja sobre los síntomas y se contiene el problema a corto plazo, pero no tratan el problema de raíz.



Tal es el caso de la violencia de género, donde detrás de los casos más explícitos existe un conjunto de microviolencias como la anulación y el lenguaje sexista que deshumanizan y crean condiciones para que éstos ocurran.



Por ello, explicó el investigador, los enfoques de castigo deben darle paso a los de construcción de paz y a la justicia restaurativa que se basa en el fortalecimiento de las relaciones de las personas.



Es decir, que más que crimen y castigo, lo importante es la afectación a la víctima, la responsabilidad de quien cometió la falta y el proceso de restauración del daño a partir de escuchar a la parte afectada y con la contribución de la comunidad.

