Aún sin notificación oficial de la UIF: UAEH

El rector Adolfo Pontigo aseveró que hasta ayer no habían recibido documento alguno

Pachuca.- A 15 días de que la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diera a conocer el congelamiento de cuentas bancarias de una universidad pública, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Adolfo Pontigo Loyola explicó que oficialmente hasta ayer no les habían notificado sobre alguna investigación contra la casa de estudios.

“Esta es una situación mediática que no tiene sustento legal hasta este momento, no lo tiene y es muy lamentable… no he tenido ninguna notificación oficial, difícilmente, no digo que no vaya a existir, pero difícilmente veo que exista, porque no hay ninguna irregularidad”, aseguró el primer universitario luego de inaugurar el torneo Garzas de Plata.

Reiteró que todo lo que la universidad ha realizado hasta el día de hoy está perfectamente justificado y es lícito.

A pregunta expresa de un medio de comunicación sobre que la UAEH no tiene observaciones con impacto económico en la Cuenta Pública 2017, pero sí le falta un blindaje contra corrupción, Pontigo Loyola expresó: “Han hecho algunas observaciones (ASEH) que son mínimas, se tienen que atender; tenemos áreas de oportunidad, no problemas. ¿Por qué no me preguntan por ejemplo, cómo le hicimos para que en el 2017 nos reconociera un organismo, como Fuiste Tú, como una de las instituciones que mejor han ejercido sus recurso?, creo que también hay que hablar de eso”.

El 26 de febrero pasado, la UIF informó que bloqueó cuentas bancarias de una universidad pública estatal tras detectar movimientos inusuales en ellas, provenientes de más de 22 países, entre ellos España y Reino Unido.

Días después, el titular de la unidad de inteligencia financiera de la SHCP Santiago Nieto declaró a medios de comunicación que la Autónoma de Hidalgo era la institución investigada por la dependencia.

