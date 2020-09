Austeridad ha permitido ahorro de $560 mil millones: AMLO

Precisó el mandatario en un mensaje por su segundo Informe de Gobierno

Ciudad de México.- En un mensaje por su segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que a dos años de su administración las medidas de austeridad y combate a la corrupción han permitido ahorrar 560 mil millones de pesos.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la descomposición. Ahora no tengo la menor duda, la peste de la malversación originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar.”

En el patio de honor de Palacio Nacional, acompañado de su gabinete, invitados especiales de los sectores obrero, empresarial y grupos indígenas, AMLO refirió que la austeridad republicana es una realidad de hechos, no de palabras pues ya no hay lujos.

Agregó que en su momento se le ha reprochado que no se emprendiera un rescate financiero. Pero dijo que es un timbre de orgullo decir que ayudamos a 23 millones de familias con al menos uno de los programas sociales, sean pensiones para adultos mayores, becas a estudiantes o apoyos a niños con discapacidad.

El mandatario destacó que al menos siete de cada 10 familias tienen al menos un beneficio y en las comunidades indígenas lo reciben la totalidad de la población. Destacó los sostenes a los sectores más pobres, rural y urbano.

Subrayó que todos esos apoyos se han incorporado a la Constitución, por lo que “de ahora en adelante el gobierno deberá cumplir con este mandato, sea del partido que sea. Este año, debido a la pandemia y los niños con discapacidad, recibieron por anticipado sus pensiones. Solo faltan noviembre y diciembre”.

Han sido cedidos 115 mil millones de pesos en beneficio de 9 millones de personas. No es un gasto, sino una inversión; no son dádivas, es justicia, señaló.

Pasó lo peor…AMLO afirmó que ante la crisis derivada de la pandemia del coronavirus (Covid-19) ya pasó lo peor. Ahora vamos para arriba, dijo. Se está regresando poco a poco a la normalidad productiva. En agosto fueron creados 93 mil nuevos empleos, el peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar, luego de haber estado a más de 25. La mezcla de petróleo pasó a menos de 40 billetes verdes por barril.

El consumo de productos básicos en vez de reducirse aumentó en 9.5 puntos porcentuales, en términos reales con relación al año pasado; la recaudación de impuestos resultó igual que en 2019 y lo mismo sucedió en inversión extranjera, con 17 mil 969 millones de dólares.

La caída de la economía, a pesar del desastre mundial, fue de 10.4 pro ciento en el semestre, pero aún con la debacle fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando que lo que se está registrando en otros países como Italia, España, Francia y Reino Unido.”

Afirmó que casi todas las naciones recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas en unidades elevadísimas, en contraste con México, que ha solventado la pandemia y saldrá sin contratar deuda adicional y destinar recursos a rescates inmorales, a quienes no lo necesitan Los esquemas sociales han mantenido el consumo popular y no se ha caído el consumo, externó el presidente.

La relación con los empresarios ha sido buena y la mayor parte de ellos no despidió a sus empleados, afirmó.

Antes de la contingencia estaban inscritos 20 millones 500 mil personas en el Seguro social en cerca de un millón de firmas. En los momentos más difíciles se perdieron un millón de fuentes de sustento pero ya están recuperándose.

Se mantuvieron 19 millones 500 mil empleos a pesar de la situación difícil, pues la mayoría de las empresas mantuvo a sus plantillas y han cumplido con sus contribuciones.

Destacó que al menos siete de cada 10 familias tienen al menos un beneficio y en las comunidades indígenas lo reciben la totalidad de ellas

Comentarios