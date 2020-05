Pachuca.- La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) informó que debido a la irrupción violenta de los familiares para extraer a un paciente contagiado, el hospital regional Tula-Tepeji (HRTT) fue sanitizado. Tras el incidente, el hombre regresó para intentar ingresar de nuevo y no pudieron admitirlo debido al protocolo de limpieza, por lo que fue trasladado a Actopan.

De acuerdo con el reporte, el paciente identificado como JAO fue ingresado el 14 de mayo ya que mantuvo contacto con un conocido directo que falleció por esa enfermedad.

El domingo, durante el pase de visita pidió al médico en turno que revisara el medicamento administrado y en ese momento lo atacó por la espalda.

Después, el agresor rompió una ventana para intentar saltar pero solo resultó con una fractura de pierna y algunas cortaduras, por lo que fue ingresado nuevamente para ser atendido.

Momentos después, cinco allegados a él entraron para extraerlo y lo sustrajeron en una camioneta roja mientras gritaban insultos al personal.

Luego de no ser admitido en una clínica particular, los familiares regresaron al HRTT para pedir su reingreso, pero derivado del proceso de sanitización correspondiente y necesario para salvaguardar la integridad del resto de los usuarios ya no fue aceptado. Ahora es atendido en Actopan.

Ayer, los secretarios de Gobierno y de Salud Simón Vargas Aguilar y Alejandro Efraín Benítez Herrera, respectivamente, acudieron a la zona del incidente, donde también estuvo presente el edil Ismael Gadoth Tapia Benítez.

Los servidores públicos realizaron un recorrido por las instalaciones para verificar su funcionalidad, en particular la del área de diagnóstico, además de corroborar que haya el material y equipo indispensable para las labores pertinentes.

De ese modo, también serán reforzados los mecanismos para salvaguardar la integridad y seguridad de quienes laboran en el espacio, así como de los pacientes.

Actualmente, el complejo es vigilado por efectivos de los tres órdenes de gobierno: Guardia Nacional (GN), Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo, Policía industrial bancaria y Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tula.

El Ejecutivo estatal hizo un llamado a la población en general para quedarse en casa y evitar salir salvo situaciones de imperante necesidad; asimismo, reiteró que no serán toleradas las agresiones en contra del personal médico y refrendó su compromiso con la salud y el desarrollo de la población.

