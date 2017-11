El plan de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revestir el río Tula, que implica talar 8 mil árboles, despertó no solo el interés de los ciudadanos, sino también de las autoridades locales. Recordemos que, luego de escuchar las inquietudes de la población, el alcalde Gadoth Tapia pidió a la Conagua detener la obra hasta que el proyecto sea revisado y rediseñado. Esto, con el fin de determinar si el proyecto es viable para el municipio. Ayer, durante visita a Tepeji, el gobernador Omar Fayad también se refirió al asunto luego de ser cuestionado por reporteros. Sobre el particular, el mandatario expresó que la posición de su gobierno está orientada a favor del cuidado del medio ambiente, e incluso declaró que no se puede “andar cortando árboles así nada más”. Expresó que está a favor de la gente y que por esa razón revisará, junto con el edil, que Tula tenga la mejor solución. Después, y también en entrevista, el secretario de Gobierno Simón Vargas sostuvo que es necesario que los habitantes de Tula y quienes se oponen al proyecto conozcan primero sus bondades. Dijo que la obra que lleva a cabo Conagua es necesaria y que, si bien contempla la tala de árboles, también incluye una estrategia para resarcir los daños. Lo que sí, dijo el secretario, es que ese tipo de obras deben llevarse a cabo siempre y cuando se informe a la sociedad sobre sus alcances. Este último argumento ha sido repetido muchas veces en diferentes circunstancias. No obstante, las autoridades siguen sin acusar recepción. ¿Cuándo aprenderán a tomar en cuenta a la población? De filón. A los diputados locales parece no interesarles el trabajo legislativo para el cual recibieron la encomienda de todos los hidalguenses. Ah, pero eso sí, ya los veremos pidiendo el voto en las próximas elecciones.

