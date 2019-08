Ha encontrado en su permanente actividad la forma natural de ser feliz

Pachuca.- José Murillo Karam ha encontrado en su permanente actividad la forma natural de ser feliz.

Así se deduce al contar, con natural elocuencia, cómo desde joven, muy joven, estudió y trabajó.

“En Cedrus, –plantel que creó– están de vacaciones, pero yo estoy aquí jerarquizando proyectos y al pendiente de lo que se necesite. Es lo mío, soy, siempre he sido así.

” Posiblemente muy genético.

Se platica con él en su amplio despacho que corona otros de sus logros: Intermédica. Al fondo, su escritorio y en lado opuesto un espacio cubierto de plantas. Frescura de variadas tonalidades verdes. Al fondo, tras un ventanal, vista en inacabable panorámica de cerros y oquedades de ese norte de Pachuca que todos los días recuerda infinitos pasados.

Estuvo en Obras Públicas del gobierno estatal. Solo seis meses. Le pagaban 300 pesos. Le habían advertido: “Aquí te vas a atorar por un tiempo”. Le fue bien, únicamente un semestre.

Enojo de ejidatarios

En una ocasión lo secuestraron.

“Fue arriba de Los Frailes. Ejidatarios de San Jerónimo. Era domingo y el centro de discusión era un techo de concreto. Tuve algo de temor, pero, afortunado, todo se arregló.”

Fue parte de la primera generación de bachillerato del Tecnológico Regional de Pachuca. Iba para ser técnico mecánico, le nació, pero… “Era malo para dibujar. Eran tiempos en que uno se colocaba frente a un exhibidor a trazar y poner títulos. No se me daba.”

Así fue a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Azcapotzalco.

“De la primera generación, acota.”

Obtuvo su título de ingeniero civil y se define como estudiante cumplido.

“Tenía un compromiso con mis padres de entregarles un título. Tuve los mejores profesores en México. En esa recordada primera generación de la UAM fuimos tres alumnos.”

Su familia, numerosa. Cuatro hermanas, cuatro hermanos. Satisfechos de su origen: Mineral del Monte.

Fuma puro; antes también cigarrillos, y aunque con algunas reincidencias, los dejó.

Puso una consultora: MAK. Él solo.

“Construimos una secundaria en Tulancingo. Y es satisfactorio recordar que rompimos récord en tiempo y en calidad.”

Pachuca, lo suyo

“Siempre fui inquieto. Buscaba cosas nuevas, que innovaran. No paraba. Aún hoy, ciertamente. Toda mi vida ha sido Pachuca; parte de mi existir.”

Mantiene una línea de conducta: si no hay crédito, no hay obra. Empresa de organizaciones y servicios.

“Al principio todos participaron. Somos muy unidos.”

Somero el recuento. Cinco fraccionamientos: Esmeralda, La Herradura, Rivalle, Arboledas de San Javier y La Joya. También se sumó una distribuidora de calzado, la Gran Barata.

Ofrece té, refresco, café.

“¿Han probado el café turco estilo árabe?”

Un silencio la respuesta.

Sonríe, aspira del habano y a un atento asistente le hace una señal.

Café sobre la mesa y unas delicadas tacitas blancas.

José Murillo tenía razón: sabrosísimo café.

Viste informal, cómodo, está en casa. Camisa azul, que cae sobre el pantalón. Barba, blanca, no aún tan crecida, pero bien delineada.

Dib Murillo, infatigable

Alude a su abuelo Dib Murillo y lo llama “un empeñoso y feliz gitano”.

Lo que él dice se satisface y rebasa en el libro del señor Murillo, con presentación de Juan Manuel Menes Llaguno y nota introductoria de Rafael Rodríguez Castañeda. En la portada, un mural, retrospectiva histórica del estado de Hidalgo, imagen de Roberto Cueva del Río en el que se aprecia al Centro de las Artes. Exconvento de San Francisco, en Pachuca.

Dib Murillo inició su obra, precisando: Memoria, biografía y datos históricos de mi vida. Y acto seguido:

“Dib Murillo, a los 65 años escribe los siguientes datos de memoria, que alguna vez serán útiles para mis descendientes y para los amigos que los lean.

“Nací el día 7 de octubre de 1892 en el pequeño pueblo de Anturín, en el distrito de Ehden, del norte del Líbano.”

Ahonda en característica de Anturín: “Es una faja de terreno de unos cuatro kilómetros de largo por dos de ancho a 1200 metros sobre el nivel del mar”.

Su prosa es ágil, descriptiva. Desde su salida del Líbano, su arribo a Veracruz y sus inicios en México como comerciante de telas.

Supo de la Decena Trágica, de la muerte de Madero y Pino Suárez. Vivió, vio cuerpos inertes de soldados. Y expone como remembranza nombres tan importantes en la Revolución Mexicana. Villa, Carranza, Huerta y otros.

Cerros por el ventanal

Escucha José Murillo y asienta; su mirada, solo instantes, hacia el norte.

Donde hoy está Intermédica, se había considerado un hotel. Murillo Karam resume: “No nos alcanzó. Me visitó el doctor Manuel Juárez, pediatra, y con otros colegas fundó, debajo de lo que hoy es el edificio, Pediatrika. Empezaron con un pequeño sanatorio y ya ocupaban un piso. Crecieron.

“El doctor Juárez me sugirió que nos asociáramos. Ahí surgió ya, formal, desde hace 15 años, Intermédica. Antes, hace 18 años, como hospital de hemodiálisis.

“Hoy tenemos 32 camas censables de un total de 53, médicos de base, consultorios, hospital, desde luego quirófanos y escuela de medicina.

“En total concurren alrededor de 500 doctores que también trabajan aquí. Es la organización médica más importante del estado”, enfatiza.

El puro se consume lentamente sobre el cenicero.

“La escuela de medicina es un orgullo.”

Cedrus, consolidado

Y otra empresa acometida es el centro de estudios Cedrus.

“Nace hace ocho años. Vino un grupo de españoles y me convencen, porque estaba pensado un centro comercial.

“Cedrus es el fruto de muchos análisis. Estuve en Europa, Canadá, Estados Unidos. Vi modelos de escuelas, su distribución, construcción y, sobre todo, sus modelos educativos. Ya todo integrado, manos a la obra.”

José Murillo no se considera acabado deportista, pero relata que alguna vez, en una cascarita, alternó con Diego Armando Maradona.

“Fue el primer Mundial de Futbol Rápido; Pachuca, sede. Estuvieron, entre otros, Carlos Leonel Trucco, Trapaso y el comentarista Joaquín Murrieta.”

Entrecierra los ojos y espía de una jugada que no olvida de esa, su breve, incursión en el balompié.

“Jugada cerca del área y consigo despojar del balón a Maradona. Insólito para el astro del futbol. Recuerdo su mirada. Como que no lo podía creer. Yo tampoco.”

Retoma Cedrus. “Era como que el sueño de toda mi vida, donde yo estuviera a gusto. El principio es breve: un niño que es feliz absorbe conocimientos, le resultará menos complicado; lo hace feliz. Somos coadyuvantes de la educación.

“Establecimos diferencia: educación viene de casa, conocimiento en la escuela. Que si es historia la materia, le incentivas una mentalidad investigadora.

“Contamos con maternidad, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Hasta ahora 550 en una población global.

“Reiteramos en la digitalización y nuevas tecnologías. Para niños que ganan mundiales de matemáticas el ábaco, el suyo, es mental. Han ganado concursos estatales y mundiales.

“Tenemos el mejor teatro de México. Lo diseñó Jorge Galaviz. Es desmontable. La acústica, inmejorable. Los muros con siete capas diferentes.

El intercambio de impresiones es agradable. El ingeniero Murillo no es de atesorar secretos. Tal vez los más profundos en su corazón sí, pero los cotidianos los pone a la vista.

Anhelo: alcaldía

Es cuando dice: “Quise ser alcalde de Pachuca, cuando fue Omar Fayad. Mi consejero político fue mi hermano, Jesús. Me dijo, no lo olvido: ‘Quieres hacer bien las cosas y siempre te van a comparar conmigo’. Él fue como mi segundo padre. Lo escuché y no insistí. Volví a lo mío, donde era exitoso, feliz.”

A la pregunta, un tanto tímida: ¿Se puede fumar?, lentamente acercó el cenicero. Sin huellas de puro. Movió la cabeza, lentamente, de arriba hacia abajo. “Adelante”.

Tiene predilecciones en el cine, las películas de acción, y las de tecnología.

Se echa hacia atrás y deja escapar una sonrisa.

“Disney me encantaba. Veo la serie de Simón Bolívar. Me parece que quiso ser mesiánico. Cuidado: pierdes el piso y crees que la única razón es la tuya. Sé escuchar, pero a veces, acepto, soy terco. Nunca le he hecho daño a nadie. A lo mejor alguien usó mi nombre, a lo mejor. Hay más de 200 Murillos en Pachuca. Todos guardamos composturas, civilidad. Nunca hago trámites por influencias.”

Tiempos de juventud

“Era broncudo. Me la buscaban y no me abría. Cuando joven, fiestero.”

De sus hijos apunta: “Mi hija es actriz, otra diseñadora, el varón músico electrónico”.

Por estos días –semanas, meses– se dedica a un complejo habitacional.

“Son cinco torres. Lo interpreto como poner la muestra de lo que se puede hacer.”

Opina que se tienen que implementar reingenierías en la ciudad.

Tuvo una cocina económica, Mi Cocinita, en San Javier. “Hoy sumamos al Italianni’s; aquí, abajito.

“No olvido, es información, adquirí minas, un salón de fiestas. Cada uno generó experiencias.”

Abre el portafolios de lo que aún desea intentar.

“Es el objetivo que puede ser el trascendente de mi vida. Hay 200 hectáreas en Huasca. Lo llamamos Proyecto Obsidhian. Creo en el regreso a la naturaleza, con reactivación energética, como que apetece ir allá y vivir entre ese extenso y saludable campo, hummm, el descanso. Escribir mis memorias. Recorrer caminos de las emociones. Centros ceremoniales, temazcales.”

Muestra imágenes de esas tierras, y acepta: “Todavía es un sueño, dulce y repetido sueño de madrugadas. Mis finanzas se mecen alrededor del deber y mucho, pero lo tengo muy en mí, de lo que puede ser realizable. Si he llevado a cabo otras difíciles empresas… ¿Por qué no?”, a lo que respondía “ingeniero Murillo: ¿Por qué no?

Siempre fui inquieto. Buscaba cosas nuevas, que innovaran. No paraba. Aún hoy, ciertamente. Toda mi vida ha sido Pachuca; parte de mi existir

