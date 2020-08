Dicta el refrán: “(los alcaldes) ya no quieren queso, sino salir de la ratonera”. Los 84 presidentes municipales entran en la recta final de sus gestiones, mejor dicho, varios de ellos se fueron desde hace meses. En ciertos casos, las apariciones públicas son ocasionales, los proyectos de gobierno tuvieron que ser acotados, pues como suele suceder ya en la práctica, el ejercicio de poder no siempre es miel sobre hojuelas. Desde hace varias semanas, los ayuntamientos caminan por inercia, incluso para algunos administradores del eslabón más débil en la cadena de poder, la pandemia cayó como anillo al dedo para redimir sus pifias. Agosto se convirtió en el mes más letal para Hidalgo, con 3 mil 228 contagios y 504 muertes a causa del coronavirus (Covid-19). En buena hora concluyen las administraciones municipales, y aunque varias fueron reconocidas por la Secretaría de Salud estatal como municipios promotores de la salud, su papel frente la pandemia resulta por demás cuestionable y limitado. De acuerdo con un análisis elaborado por el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) José Aurelio Granados Alcántar, el estado está lejos de controlar la transmisión del patógeno. En la semana del 23 al 29 de agosto hubo 780 contagios y 120 defunciones. Hasta ahora, y después de un mes de estar en el máximo nivel de alerta, rojo, por parte de las autoridades estatales y municipales no hay una estrategia clara de cómo pueda contenerse ese letal virus. Lo único observado por los ayuntamientos fueron paliativos, lo mismo que desde el gobierno del estado, sin eximir por supuesto la responsabilidad ciudadana que también ha sido extremadamente laxa. Apenas este fin de semana, la alcaldesa de San Agustín Tlaxiaca Alma Dalila López encabezó una tradicional fiesta patronal en su municipio, y como ella, sobran los ejemplos de irresponsabilidad. Se terminan las administraciones locales, pero se queda la contingencia sanitaria. Se van los alcaldes, pero asumen 84 concejos municipales, cuyos nombramientos rondan la improvisación. ¿Cómo será la coordinación entre el Ejecutivo con los órganos de administración local? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos en esta nueva era de gobierno que está por comenzar? Quizá lo mismo. Nada. De filón. Nutrida agenda tiene preparada para usted la 33 Feria Universitaria del Libro (FUL) de la UAEH, que en su modalidad virtual se convierte en un foro de audiencias ilimitadas.

Comentarios