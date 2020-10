Las campañas atípicas no podían cerrar de peor manera. Ayer el candidato independiente a la presidencia municipal de Mixquiahuala Iram Magdiel Tavera del Castillo sufrió un atentado. Solo presentó crisis nerviosa. La violencia política durante el actual proceso electoral en Hidalgo escala a niveles insospechados, sin que ninguna autoridad se haga responsable. Lo acontecido anoche escapa del discurso oficial. No hay calma. A tres días de la jornada electoral, al atentado es un pésimo mensaje para la ciudadanía. Se trata de un acto que amenaza nuestra incipiente democracia. A poco más de 20 días de un hecho similar en Ixmiquilpan, donde sujetos irrumpieron a balazos un mitin del candidato de Podemos Alfredo Ortiz, nada se sabe. No hubo detenidos y las investigaciones parecen haber encontrado un cómodo lugar en el frio archivo de la impunidad. El dirigente estatal de esa fracción J Dolores López Guzmán exigió al gobierno del estado esclarecer el ataque, donde un miembro del equipo resultó herido. Seguimos sin respuesta de la autoridad responsable. El actual proceso electoral en Hidalgo transcurre entre decenas de agresiones físicas, verbales y virtuales, que lo único que demuestran es el deleznable nivel de la política a la que estamos acostumbrados. Urge que las instancias encargadas de la seguridad garanticen un clima de estabilidad a la ciudadanía, de lo contario el único y absoluto ganador de la elección del próximo domingo será el abstencionismo. Por otro lado, en esta edición presentamos una entrevista al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Tulancingo Damián Sosa, quien accedió a hablar de todo. Sin tapujos. El abanderado no se equivoca cuando afirma que la ciudadanía es noble, quiere votar y participar, pero enfrente están las clásicas tretas de la oposición. De filón. Mientras la diatriba escala en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la máxima casa de estudios responde con elegancia: para el ciclo enero-junio 2021 oferta cinco planes de estudios avanzados, la mayoría de ellos adscritos al Programa nacional de posgrados de calidad.

