Baloncesto mexicano en riesgo de desafiliación

El baloncesto mexicano tomó un respiro cuando la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció que permitiría a la selección participar en la segunda ventana del clasificatorio para la FIBA Americup 2020, sin embargo, eso no significa que el máximo órgano rector del deporte haya retirado la suspensión que pesa sobre México, la cual sigue latente, y en el peor de los escenarios podría significar la imposibilidad de los 12 Guerreros de participar en el Preolímpico, el próximo año.

La situación amenaza el ámbito administrativo pero afecta más al deportivo pues la incertidumbre es una constante con la que hoy viven día a día los seleccionados nacionales de todos los niveles.

La sanción

El 10 de febrero de 2020, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció una sanción sobre la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) por incumplir los estatutos. La suspensión, indefinida, incluía la participación de las selecciones nacionales de todos los niveles en eventos avalados por el máximo órgano rector del deporte a nivel mundial.

La petición de la FIBA a Ademeba exhortaba a la presidenta del organismo Xochitl Lagarda Burton a regularizarse y registrar los estatutos que habían sido aprobados durante asamblea por las autoridades correspondientes.

No obstante, la entonces dirigente no se apegó a los lineamientos de la federación e interpuso una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), cuya resolución, dada a conocer en agosto, fue negativa, por lo que estaba orillada a cumplir por lo establecido por la FIBA además de acatar las nuevas sanciones que lo anterior podría traer.

Sin embargo, hasta octubre, Ademeba no había regularizado la situación ante la FIBA y fue cuando presidentes de 29 asociaciones deportivas estatales tomaron el asunto en sus manos y emitieron un comunicado en el que establecieron su postura.

En el documento, los titulares de Ademebas estatales expresaron su intención de trabajar de mano con la FIBA para regularizar la situación del baloncesto mexicano en la brevedad posible, lo cual, de forma irremediable, rompía con la relación que sostenían con la dirigente del organismo.

La presión que existía en el entorno orilló a Xóchitl Lagarda a renunciar a la presidencia de Ademeba Nacional a finales del mes pasado, por lo que el consejo directivo, encabezado por Modesto Robledo en su calidad de vicepresidente, tomó el mando de manera interina hasta que sea convocada una asamblea y elecciones para una nueva administración.

Este consejo mandó una solicitud a la FIBA para que permitiera a la selección mayor de México participar en la segunda ventana de los clasificatorios de la FIBA Americup 2020, petición que fue aceptada el 6 de noviembre y permitió al representativo nacional participar en la eliminatoria en Indianápolis.

Sin embargo, la suspensión no será levantada sino hasta que Ademeba regularice la situación administrativa y alinee sus estatutos de acuerdo con FIBA, pero por el momento aún no hay fecha para realizar el proceso de elecciones en la organización.

Sanción y riesgo de desafIliación, latentes

Fernando Pérez Serrano, presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto en Hidalgo, dejó claro que pese a que la FIBA permitió la participación de la selección en la ventana, la suspensión sobre el baloncesto nacional continúa.

“FIBA no ha levantado la sanción, se hizo una carta de 29 presidentes donde se le pide que no queremos ser desafiliados, queremos cumplir con los estatutos que en algún momento fueron alterados.

“El consejo directivo de Ademeba también solicitó a FIBA que dejara participar a la selección mayor en la ventana de noviembre y FIBA dijo ‘adelante, puede jugar México, pero la suspensión sigue vigente’, no la han quitado como tal, ahorita es un permiso que nos dan de jugar el clasificatorio porque ya ven intenciones de que queremos regularizar esto”, dijo a Libre por convicción Independiente de Hidalgo.

El dirigente señaló que el siguiente paso será convocar a asamblea y lanzar la convocatoria para elecciones, aunque no tienen hasta el momento una fecha tentativa de cuándo puede darse debido a que necesitan “luz verde” por parte de la FIBA.

Consideró que ese tema podría quedar resuelto a principios del 2021 pues ya se acerca el fin de año y el primer objetivo del consejo directivo era lograr la participación de México en la ventana y con ello no perder terreno en los torneos internacionales. Diferencias entre Ademebas estatales Con la renuncia de Lagarda, Modesto Robledo, quien había sido desconocido por la propia expresidenta en 2019, fue el que tomó el mando del consejo directivo, situación que no cayó bien a todos los afiliados a Ademeba.

En ese sentido, Pérez Serrano indicó que de acuerdo con los estatutos que fueron aprobados anteriormente, Robledo fue elegido como vicepresidente por la mayoría y que el cambio realizado por Xóchitl Lagarda no era válido pues esos movimientos solo podían hacerse y avalarse en una asamblea y con el acuerdo de los afiliados.

“El 20 de marzo de 2019 nos mandaron los estatutos que avalan la FIBA y la Ademeba y serían votados el 23 de marzo, el día que fue elegida Xóchitl, y fue votado, y de acuerdo con ellos, Modesto Robledo es el vicepresidente y debe tomar la batuta al renunciar la presidenta. Obviamente, el estatuto que alteró Xóchitl es otro, pero el que FIBA avala es el que todos votamos.”

“FIBA no ha levantado la sanción, se hizo una carta de 29 presidentes donde se le pide que no queremos ser desafiliados, queremos cumplir con los estatutos que en algún momento fueron alterados”

“Renuncio a ser parte de la corrupción, a ser una mexicana agachada, a convertirme en su títere; renuncio a ser tapadera… en Suiza me dijeron que yo no soy nadie para intentar salvar al basquetbol mexicano”

Xóchitl Lagarda

La suspensión y los jugadores

El tema de la suspensión que pesa sobre México sí genera incertidumbre en los jugadores de selecciones nacionales, quienes prefieren estar concentrados en el tema deportivo y dejar lo administrativo a las instancias que deben encargarse de ello.

Israel Gutiérrez Zermeño, seleccionado nacional, indicó que la información que les llega a ellos es muy poca y desconoce a fondo la problemática que tiene el baloncesto mexicano con la FIBA, sin embargo, pidió a los federativos trabajar para solucionarlo.

“Es la incertidumbre la que nos pega a todos, no sé la información completa. Lo que un jugador quiere es que hubiera certeza para saber desde antes las fechas (de concentración) y conocer a quiénes van a convocar, pero bueno, (espero) que se arregle todo y que las personas que estén a cargo hagan las cosas bien, y de mi parte, siempre que me llamen voy a estar disponible”, dijo.

“Que haya unión y las personas que toman las decisiones que tomen buenas decisiones, y que todos hagamos nuestro trabajo. A mí no me gusta meterme mucho en otros temas, opinar de más, siempre me he mantenido un poquito al margen de las disputas que pueda haber, no entiendo toda la situación, ni siquiera es que yo tenga toda la información del porqué de la suspensión, soy un jugador y si me llaman siempre voy a estar listo, pero obviamente, que quienes están a cargo hagan lo mejor posible.”

El basquetbolista comentó que previo a la ventana, su llamado a la selección nacional le fue notificado directamente por su agente y no por alguna instancia oficial, y, de un día a otro tuvo que viajar de Jalisco, donde se encontraba, a la Ciudad de México para concentrarse con el equipo, además que desconocía quiénes conformaban el resto de la convocatoria.

Conade y LNBP toman riendas de la selección mayor

Una semana antes de la realización de la ventana de la FIBA Americup, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) tomaron las riendas de la selección mayor y dieron a conocer una lista de jugadores para la preselección mexicana que disputaría el clasificatorio, bajo el mando de Francisco Olmos.

Lo anterior dejó de lado a la Ademeba y al entrenador nacional Sergio Molina Soler, quien había tomado el mando del representativo nacional apenas en enero de este año y dirigió en la primera ventana del clasificatorio.

Denuncia Lagarda corrupción entre FIBA y Ademebas estatales

Después de renunciar a la presidencia de Ademeba, Xóchitl Lagarda denunció supuesta corrupción entre la FIBA y presidentes de asociaciones estatales, a quienes calificó como “bandoleros que tienen secuestrado el basquetbol mexicano”.

En una conferencia virtual, la exdirectiva argumentó que no sería “tapadera” de esas prácticas y detalló algunas situaciones que encontró en Ademeba cuando tomó el cargo y la intención que tenía de “limpiar” al baloncesto mexicano, deseo que quedara en eso, dado que en la misma FIBA le cerraron las puertas.

“Renuncio a ser parte de la corrupción, a ser una mexicana agachada, a convertirme en su títere; renuncio a ser tapadera… en Suiza me dijeron que yo no soy nadie para intentar salvar al basquetbol mexicano.”

“Que haya unión y las personas que toman las decisiones que tomen buenas decisiones, y que todos hagamos nuestro trabajo. A mí no me gusta meterme mucho en otros temas, opinar de más, siempre me he mantenido un poquito al margen de las disputas que pueda haber, no entiendo toda la situación, ni siquiera es que yo tenga toda la información del porqué de la suspensión, soy un jugador y si me llaman siempre voy a estar listo, pero obviamente, que quienes están a cargo hagan lo mejor posible”

Marzo 2019 Xochitl Lagarda es elegida como presidenta de Ademeba Nacional

Febrero 2020 FIBA anuncia la suspensión a México por incumplir con los estatutos

Marzo 2020 FIBA ratifica suspensión al baloncesto mexicano

Agosto 2020 El TAS falla en contra de Ademeba en su apelación a la sanción

Octubre 2020 Dirigentes de 29 asociaciones estatales firman un documento para trabajar con FIBA

Octubre 2020 Xochitl Lagarda renuncia a la presidencia

Noviembre 2020 FIBA permite participación de México en la segunda ventana del clasificatorio de la FIBA Americup 2020

