Bambalinas de resistencia. La situación del teatro en Hidalgo

Actualmente en Hidalgo el teatro es una luz que se percibe en pequeños faroles llamados foros independientes, en un trabajo que pretende y busca mantener la escena local con propuestas diversas, siempre acercando a un público difícil de convencer a consumir las producciones, trabajadas en una dinámica profesional en la que los apoyos gubernamentales brillan… por su ausencia.

A pregunta expresa sobre qué ofertaría en la segunda mitad del año la Secretaría de Cultura de Hidalgo, el titular de esta José Olaf Hernández Sánchez informó que ya estaba disponible la convocatoria de Teatro escolar, programa nacional de la dependencia federal en el ramo, a través de la coordinación nacional de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); además de una próxima temporada de teatro.

“Se tenía previsto que sea para el mes de septiembre la temporada de teatro y ya vamos a sacar la convocatoria para que las compañías puedan participar; para el segundo semestre viene lo que es la Compañía Estatal de Teatro con dos obras; además, vamos a tratar, y espero lograrlo, algunas funciones pagadas para algunas compañías que se seleccionen, con el objetivo de que nos presenten obras adecuadas para exteriores en municipios, para seguir descentralizando el tema.”

En el caso de Pachuca, mencionó que lanzarán la convocatoria para que se conjunte la temporada de teatro, en donde la compañía estatal participe con algunas fechas, aunque el plan es que se vaya a otros municipios.

Y al preguntarle por otras compañías, indicó: “Ahí iría junto este programa con la compañía de teatro y algunas funciones pagadas para algunas compañías que nos puedan llevar obras a municipios”.

En octubre de 2018, con la puesta en escena Fotografía en la playa de Emilio Carballido, la Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo (CTEH) debutó en el Teatro de la Ciudad San Francisco de Pachuca; no obstante, a casi un año de que fuera anunciado el elenco de la agrupación, solo han realizado un montaje.

En mayo de este año, Libre por convicción Independiente de Hidalgo cuestionó a Hernández Sánchez sobre la falta de actividad de la compañía, a lo que el funcionario estatal respondió que estaban a la espera de contar con recursos suficientes para la operación del grupo.

Comentó que fueron presentados varios proyectos, sin embargo, con el objetivo de que no existieran empalmes con otros trabajos, decidieron retomar las actividades de la Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo a partir del segundo semestre de 2019, no sin antes reconocer que resultó complicado contar con los recursos suficientes para dar continuidad a dicha agrupación.

De acuerdo con información de un medio local, la Secretaría de Cultura destinó cerca de 750 mil pesos, teniendo en cuenta que cada actor de los 10 contratados recibiría un sueldo mensual; en una primera etapa, ofrecerían 15 obras de teatro.

“Es la compañía mejor pagada en los últimos, yo creo que 10 años, del estado, pero no supera las metas ni el impacto de ninguna compañía que ya esté trabajando en el estado y ¿para cuántas funciones?, ¿cuál fue el impacto real? Los recursos públicos fueron mal invertidos, me parece… y no es culpa de los actores”, expresó en entrevista Ana Liedo Lavaniegos, creadora de la Compañía Intercultural de Artes Escénicas, Ciartes y Sí AC.

“Hay muchísimas cosas que se dicen por ser políticamente correcto, por tratar de pararte el cuello y muchas veces por querer sacar adelante caprichos de la mente de un funcionario, porque eso se dijo y de repente, no se dice el cómo; puedes decirlo incluso y no tener con qué. Si no hay un soporte, esto no va a consolidarse”, opinó el periodista cultural Juan Carlos Hidalgo para este diario.

Una visión a cinco años, planteada por la propia secretaría estatal, indica que Hidalgo debe ser un referente teatral en el interior de la República y lograr que el público hidalguense consuma teatro de calidad, acercándolo a ciudadanos y teniendo cobertura en las diferentes regiones de la entidad.

Creación de públicos, un talón de Aquiles sin atender

Teatristas independientes coincidieron que la punta medular de la situación es la falta de creación de públicos.

“Parte importante de la labor del estado es la creación de públicos, una atención a la sociedad en el área cultural; no solo tendría que estar produciendo y creando espacios, sino apoyarnos como espacios… ya no hiciste producción, tú como gobierno, pero yo como independiente tengo cuatro estrenos en un año y no me compras ninguna sola función, no me ayudas a llegar a municipios, no creas una red para que mis producciones tengan una vida y yo pueda respirar económicamente, esa parte es fundamental”, expresó Daniel Rivera, director del Foro DobleNueve.

Para Alberto Lara Enríquez, creador y responsable de la compañía intercultural de artes escénicas Ciartes y Sí AC, es casi inexistente la propuesta teatral, además de que a cierto sector de la sociedad pachuqueña no le gustan los teatristas.

“Los teatristas le gustamos poco a la sociedad pachuqueña, y entonces aquí la pregunta es ¿por qué? Pues a lo mejor porque el teatro que hacemos revela, incomoda, etcétera; pone un espejo en un momento social muy álgido, eso tendría que hacer el teatro, el que existe ahora, o bien es un teatro complaciente, o como le llamamos: es un “teatro zombi” y sirve para un número limitado de funciones… tal vez a la secretaría tampoco le gusten los teatristas”.

Afirma que hay un número pequeño de iniciativas a las que les interesan las artes escénicas y el teatro, en el caso de Y Sí, la propuesta es llevada hacia las atmósferas, en donde casi siempre los montajes hablan de experiencias de la vida personal de los creadores, insertados en el entorno y la problemática del lugar.

En palabras de la actriz Paula Moréz, hay una corresponsabilidad entre empresarios o quienes manejan espacios, gobierno que maneja otros tantos y la comunidad teatrera.

“No podemos decir que unos están bien y otros mal, hay una corresponsabilidad que tiene un impacto social, hay compañías que trabajan gratis, con tal de que la gente se acerque y la gente no va, no llega a ir a menos que haya algo espectacular o venga alguien reconocido; en Pachuca nos gusta todo gratis, pero no tan gratis, porque si no pensamos que no nos va a gustar.

“Otra es que luego cobras poquito, por ejemplo, y solamente van tus amigos o tu familia; o cobras muy caro porque Gota de Plata y San Francisco también cobran, desde el tema del público.”

Para Harumi Macías, directora de Foro DobleNueve, sí hay producciones, cada compañía tiene un repertorio, aunque la cuestión es que programas que ya tienen un público cautivo como Alas y Raíces, que se realizaba en el Centro Cultural del Ferrocarril los domingos a las 12 horas, han desaparecido.

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo indicó: “El estado es como un reflejo de lo que ocurre en todo el país, hay un terrible centralismo, uno puede analizar en temas del consumo cultural cómo es que se da, y un porcentaje altísimo ocurre en la capital del estado, son muy poquitas las cosas que se logran desarrollar; por ejemplo, en Huejutla hay una academia joven que está tratando de producir sus cositas, de repente no podemos ser excesivamente críticos en decir ‘es que no es un nivel profesional’, bueno, si no están ellos, no habría nada, ya es loable que vayan poco a poco creciendo”.

Después del centralismo, dijo, se tendría que tocar “esta negligencia, hay que llamarla así, de parte del aparato institucional para apoyar a los artistas locales; la actual administración de la Secretaría de Cultura muestra un total desprecio para la comunidad cultural de nuestro estado.

“Si nosotros analizamos, vemos que otras son sus prioridades, como organizar disque tianguis del asado, de la cerveza, de lo que sea, pero ni siquiera sabemos a qué destinan los recursos que están generando esas actividades; entonces, no hay el apoyo institucional para la producción del teatro; los artistas, la comunidad, se desesperó.”

Añadió que se ha visto que desde hace unos años hasta la actualidad ha habido distintas iniciativas para que la industria independiente crezca, de ahí surgieron los foros independientes que ofrecen una cartelera con propuestas diversas que tienen que combinar con algún otro servicio en aras de obtener recursos suficientes para continuar con la creación de arte.

“Me he dado cuenta que talento hidalguense existe, no solo en la dramaturgia, sobre todo en el trabajo actoral, inclusive en la parte de dirección escénica… creo que el verdadero tema en cuanto al desarrollo del teatro independiente en Hidalgo es el desarrollo de públicos”.

Coincidiendo con esta parte de la creación de públicos, la presidenta de la comisión de cultura en el Congreso del estado Corina Martínez García afirmó que dicha creación debe correr a cargo de los promotores culturales, por un lado, sobre todo en aquellos que reciben un sueldo de dependencias públicas.

“La creación de públicos es muy difícil, eso no le corresponde a los artistas, le corresponde a los promotores culturales, la tiene que realizar una persona que crea que la cultura vale la pena, que el teatro vale la pena, si no se vive dentro de las diferentes expresiones artístico-culturales, no pueden promoverlas, por lo tanto no se pueden crear públicos; no es poner la oferta cultural en una página de Internet y decir ‘ahí está la oferta’, la creación de públicos es llevarlos de la mano.”

Retos en el escenario

Sin duda, los retos vienen a ser numerosos, desde una red de foros independientes, que el Estado contribuya a la difusión de cada una de las actividades que realizan, hasta poner de nuevo en la mesa la ley de mecenazgo y políticas públicas para la educación en las expresiones artísticas culturales.

“Tenemos muchas cosas en contra como para estar nosotros en contra de nosotros mismos, platicamos y formamos vínculos con otros compañeros”, mencionó Harumi Macías, quien en cuestión de estrategias para la creación de públicos y un impulso extra al teatro propone, junto con Daniel Rivera, ver con seriedad al artista, desde el municipio y hasta lo federal, dicen, deben dignificar la seriedad de sus artistas y lo que produce el Estado.

“Creo que se deben unir a las diversas compañías y corrientes que se tienen alrededor del estado, si unieras a la comunidad harías performances muy interesantes que llamarían la atención de la gente; dos, que la misma Secretaría de Cultura le inyecte un poquito de inteligencia al tema de cómo me comunico con el público”, externó Paula Moréz.

“La ley de mecenazgo, ¿sabes lo que va a crecer con el recurso de la iniciativa privada, pasado directamente a los grupos culturales, el movimiento en este lugar? Pero lo echaron para atrás, esa es una iniciativa concreta, ahora, la ley de cultura, hasta la fecha, creo que no ha entrado en operación, o da facultades a la secretaría para conseguir a su visión y entender, pero en lugar de ponerse a gestionar se pone a hacer carreritas”, argumentó Alberto Lara.

Desde el Congreso del estado, Corina Martínez puso sobre la mesa uno de los 50 puntos del plan de trabajo de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que tienen que ver con la cultura y su promoción en las escuelas, por lo que consideró que debe haber un apartado en educación que impulse ese punto.

Las acciones que se plasman deben tener una prioridad en las decisiones que sean tomadas en cuanto a los derechos culturales que la sociedad tiene, por lo que el Ejecutivo y su figura más cercana a la administración de la cultura deben procurar una buena práctica, direccionar esfuerzos en la creación de públicos (punto cardinal de acuerdo con la comunidad), difusión de oferta y resucitar aquellos programas creados y promovidos que funcionaban o que fueron establecidos con una meta que quienes son consumidores de cultura no logran divisar.

La dependencia en el ramo trazó el reto de cinco años para posicionar a la entidad como referente en el país

El Foro DobleNueve lleva, tan solo en lo que va de 2019, cuatro lanzamientos en cartelera

Eventos como Transversales.

Encuentro Internacional de Escena Contemporánea dejaron de realizarse; así como el programa Alas y raíces que era efectuado los domingos en el Centro Cultural del Ferrocarril

Foros independientes con oferta teatral

Foro DobleNueve

Ciartes y Sí

Petit Teatro

Sala Siqueiros

Foro Escénico 330

Neuroforo (ubicado ahora en Apan)

