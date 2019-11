Hay que ser francos: El rock estuvo de capa caída durante este año. No obstante, hubo algunas agrupaciones que hicieron un tremendo esfuerzo por entregarnos álbumes majestuosos, brillantes y llenos de un espíritu tremendo, capaz de derrumbar montañas, separar los mares y hacerte pasar un buen rato. Si no los escuchaste en su momento, todavía tienes un mes para realizarlo.

1. “Amo” de Bring Me the Horizon. Los oriundos de Sheffield, Inglaterra, han madurado de una manera interesante. Si bien conservan los gritos y temas lúgubres de sus inicios, en la actualidad se orillan más hacia la experimentación, los sonidos electrónicos, un rock más digerible y letras sobre la crisis de los 30. Si no lo creen, escuchen “Wonderful life”, tema sobre la incertidumbre no saber qué hacer un sábado por la noche: salir con los amigos, drogarse en casa, hacer el quehacer o darse un plomazo. Uno de esos discos con los que pudimos iniciar bien 2019.

2. “Feral roots” de Rival Sons. ¿Hay algo que estos muchachos no hagan bien? Todos sus álbumes son excelentes y su sexto material discográfico es, simplemente, legendario. Si no los conocen, imagínense que Led Zeppelin y Creedence Clearwater Revival se fusionaran, ¿Lo captan? Rock en su estado más puro, quizá. Si a eso le agregamos pizcas de góspel, letras bien llegadoras y una energía como para llenar un estadio, el trabajo está hecho. Por cierto, escuchen “Too bad”, una joya que no debe pasar desapercibida.

3. “This land” de Gary Clark Jr. Es uno de los mejores guitarristas de su generación, y con este nuevo álbum se consolida como letrista e intérprete. Clark Jr deja de lado los temas sobre fiesta y alegría para escribir canciones con una mayor temática social, donde la discriminación a las minorías, la falacia de la libertad en Estados Unidos (EU) y los anhelos por un mejor mañana están presentes desde el primer segundo de esta gran placa. “Low down rolling stone” es prueba fidedigna de ello”.

4. “Celebrity mansions” de Dinosaur Pile-Up. Mientras Bring Me the Horizon tiende a la calma, los Dinosaur Pile-Up son una tormenta llena de furia posadolescente. Celebrity mansions es tanto una oda como una crítica a la cultura del reality show, de los one hit wonders y todas aquellas expresiones pop con escaso contenido pero alta popularidad, trabajo que sólo una banda como ellos podía hacer. Además nos regalaron “Back Foot”, tema que bien puede hacerte recordar cuando tenías el cabello largo, te sentías bien heavy y creías que la calvicie y la gordura no te pasarían.

5. “We are not your kind” de Slipknot. Tras los medianos resultados de Vol 5: The Gray Chapter, parecía solo cuestión de tiempo para despedirnos del colectivo más iracundo del planeta. Que suerte que nos equivocamos. Volvieron, y más propositivos que nunca. El dolor, la furia y el terror nunca sonaron tan bien. La energía de Slipknot para su nuevo álbum fue tan favorable que hasta se dieron chance de experimentar y todos agradecemos esa nueva faceta. “Nero Forte” es un tema bien de su vieja escuela, mientras que “Spiders” puede ganar muchos adeptos gracias a su aura poco convencional.

Ahí lo tienen, algunos álbumes de los que todavía tienen oportunidad de escuchar.

