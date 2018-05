El libro Biodiversidad en el estado de Hidalgo, coordinado por los doctores Aurelio Ramírez Bautista, Arturo Sánchez González, Gerardo Sánchez Rojas y Consuelo Cuevas Cardona, convoca a la participación de estudiosos de la biología interesados en registrar y describir los principales fenómenos de la diversidad biológica en la entidad.

La portada de los dos tomos del material está ilustrada con un mapa de la entidad hidalguense en el que aparecen ejemplares de la flora y la fauna de las diferentes regiones. La pintura fue hecha por José Daniel Lara Tufiño, egresado de la licenciatura en biología, impartida en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Es una atractiva síntesis visual de los temas que aborda el texto.

He aquí la explicación que el propio autor hace de esa pintura: “La portada nació gracias a mi profunda admiración por la gran biodiversidad que existe en el estado de Hidalgo y muestra el gran amor y respeto que, como biólogo, tengo por los seres vivos. Su diseño fue concebido al identificar espacialmente algunos de los factores que determinaron y mantienen dicha biodiversidad, como son las provincias biogeográficas que confluyen en la entidad y los tipos de vegetación que albergan. Considerando lo anterior, dibujé la silueta del mapa del estado de Hidalgo y medité sobre las especies que podría contener.

“Para la elección de las especies me basé en los capítulos que contiene el libro y en algunas más que he tenido la suerte de admirar. En el sur y el sureste del estado, donde se encuentra la Faja Volcánica Transmexicana, dibujé una ranita arborícola de montaña y una bromelia. En la zona oeste y en el centro agregué un nopal y un maguey junto con un murciélago nectarívoro, un escarabajo brúquido y una víbora de cascabel cola negra, como taxones típicos del Altiplano mexicano. En las regiones norte y este, donde se encuentra la Sierra Madre Oriental, incluí un pájaro bandera, un milpiés, un helecho, un venado cola blanca, gramíneas, un escarabajo hércules y diferentes especies de hongos. En el noreste, que pertenece a la llanura costera del golfo de México, incorporé un escarabajo estafilínido, una planta cola de caballo y un bagre, como grupos comunes de esta región. Para dibujar las diferentes especies me basé en fotos y en la observación directa de algunas.

“Traté de representar de manera general los grupos biológicos que se contemplan en el libro, aunque naturalmente faltaron muchos. Me hubiese encantado agregar más especies, pero el espacio era limitado y a medida que anexaba más elementos, los siguientes tenían que disminuir en tamaño, lo que visualmente no era apropiado.

“La explicación sobre la técnica artística empleada carece de los términos adecuados, pues los desconozco ya que mi habilidad para dibujar la adquirí a través del tiempo, debido al gusto y la pasión por la expresión gráfica. El dibujo lo realicé en papel opalina y usé colores acuarela de madera (aunque estos los apliqué sin emplear agua), que fueron combinados para crear las complicadas tonalidades de color que presentan las especies. Comencé dibujando y coloreando los distintos elementos de la portada de arriba hacia abajo para no estropearla con mi propia mano. Cuando terminé de colorear, remarqué los límites de cada componente con un estilógrafo, con la finalidad de que las imágenes resaltaran más. Para generar volumen en los distintos elementos usé los colores negro y café oscuro. Finalmente, con un cepillo dental y un poco de algodón, froté con lentitud la portada para desvanecer los trazos ‘espesos’ de color y darle brillo. Concluí la obra en aproximadamente un mes y medio.

“Deseo agradecer a los editores y autores por brindarme su confianza y proponerme que realizara la portada del libro. Me enorgullece haber participado en esta magnífica obra, que sin duda será un marco de referencia en futuros estudios biológicos en Hidalgo y en México. Con seguridad se convertirá en un valioso elemento de divulgación científica entre profesores, estudiantes y la población en general para difundir lo que es nuestro, amarlo y protegerlo, lo que es urgente pues México atraviesa por un momento oscuro y aún no nos sensibilizamos ni hemos recobrado completamente nuestra identidad para defender lo nuestro.”

La publicación puede consultarse en las bibliotecas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Esperamos sus comentarios en la dirección electrónica: [email protected]

Comentarios