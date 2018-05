Veteranos del rock sureño, nunca alcanzaron el nivel de éxito como el que disfrutaron sus contemporáneos The Allman Brothers Band, manteniéndose como una banda de culto.

Black Oak Arkansas (Roble Negro de Arkansas) se formó en 1965 en la misma localidad que lleva su nombre, originalmente llamándose “Sabe el cuerpo de Else”. Inicialmente, la banda no tenía dinero para comprar el equipo indispensable para sus ensayos, optando por cometer algunos delitos, los que fueron sancionados por la ley. Después de algún tiempo, los integrantes de la agrupación se refugiaron en las montañas de Arkansas, donde se volvieron campesinos, posteriormente vivieron en Long Beach, Mississippi, y tocaron en algunos bares y auditorios. En esa etapa, los Beatles y los Byrds fueron parte de sus influencias.

Posteriormente, en 1969 se trasladaron a Memphis, Tennessee, y firmaron un contrato con la discográfica Stax Records. Su homónimo álbum debut fue ignorado. Durante ese periodo, la banda comenzó a interesarse por la psicodelia y el espiritualismo oriental, que junto con su educación bautista del sur, contribuyeron en su sonido. Los miembros de la banda coincidieron en invitar al cantante con voz de gruñido James Jim Dandy Mangrum a participar con ellos; Ronnie Smith tomó las riendas como representante y manejador.

A pesar del fracaso de su álbum, la banda continuó de gira por toda la Unión Americana y fue descubierta en California por Ahmet Ertegün, contratándola en 1970 para la marca Atlantic Records. Se les mencionó que sería conveniente que cambiaran su apariencia y música por algo más sexy; así su imagen cambió al igual que su nombre a Black Oak Arkansas, con un estilo de rock sureño, country rock, hillbilly y psycho boogie.

Para 1971 presentan su primer álbum homónimo, el que tampoco tuvo la respuesta esperada, por lo que crearon una imagen en la que sobresalía la pícara sexualidad de Jim Dandy; hacía gala de su cuerpo en cada oportunidad arriba del escenario, saliendo sin camisa y llevando pantalones ajustados –a través del tiempo fue imitado por algunas luminarias del rock–, cubriendo con eso algunas deficiencias musicales.

En 1972 sacaron dos discos: Guarda la fe y ¿Si un ángel viniera, qué se consideraría, haría sensación en el país?, los cuales estuvieron dentro del Billboard 200. En 1973 presentaron a su nuevo baterista Tommy Aldridge con el que editan su primer álbum en vivo Rounch and roll; en ese momento presentaron su mejor alineación, por lo que es un documento prominente, sin lugar a dudas, pues es la escucha esencial para aquellos que tienen incluso un interés casual en los rockeros sureños.

Su siguiente álbum de 1973, denominado Arriba en el cerdo, se convirtió en un éxito inmediato, ya que contenía el sencillo “Jim Dandy”, que contó con la participación de la cantante Ruby Starr, quien murió de cáncer en 1995. El 6 de abril de 1974, la banda fue invitada al famoso festival California Jam, en Ontario, para actuar ante más de 200 mil asistentes, en donde compartió escenario junto a grandes bandas de rock.

En 1975 pusieron a la venta su disco ¿No es la vida magnífica?, que contenía un sonido más audible, ya que cuenta con el cover “Cobrador de impuestos” de George Harrison. Ese mismo año cambiaron de casa grabadora y sacaron el disco X-Rated, que no es indispensable, pero su portada hace que se cree algún sueño.

En 1976 sacaron sus álbumes Mutha en vivo y Bola de fuego (10 años de éxito), en 1977 Race con el Diablo y en 1978 el material Algo estaría navegando, siendo discos irregulares que cuentan con algunas buenas propuestas, sin ser necesarios para los coleccionistas; eso ocasionó el cambio continuo de elementos, permaneciendo solo su vocalista Jim Dandy.

En junio de 1980 actuaron en la Ciudad de México en el estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. A finales de ese mismo año, Jim Dandy sufrió un ataque al corazón, ocasionando la ruptura de la banda; tras la recuperación de este en 1999, se reúnen algunos miembros originales para sacar un disco solista de Jim Dandy.

El grupo ha permanecido activo efectuando giras. En 2013, la banda lanzó un nuevo álbum titulado Back thar n’over yonder, que contiene cinco canciones grabadas recientemente y 10 inéditas de 1970, que fueron producidas por Tom Dowd. El primero de marzo de 2014, como gira de apoyo a su último disco, se presentaron en el Foro Reforma de la Ciudad de México, siendo interesante verlos y escucharlos, aunque ya con algunos años y kilos de más. Hasta el año pasado permanecían de gira, buscando conquistar nuevas generaciones de seguidores.

Hasta la próxima. Recuerden, es solo rock and roll, pero nos gusta.

