Bromea Cosby sobre movimiento #MeToo

Ciudad de México.-

Bill Cosby bromeó el miércoles sobre el movimiento #MeToo, creado tras las denuncias de acoso que han sufrido mujeres, sobre todo en Hollywood.

De acuerdo con El Philadelphia Inquirer, en una cena con un amigo, su publicista y varios periodistas, en el restaurante La Veranda, de Filadelfia, el comediante estrechó la mano de una mujer, a quien luego pidió que no lo denuncie.

“Por favor no me pongas en el #MeToo”. Solo te estreché la mano como un hombre”, fue el chiste que lanzó Cosby, quien está a la espera de un segundo juicio por la presunta violación de Andrea Constand.

Durante la cena, no fue la única referencia que hizo al movimiento, ya que lanzó sugerentes referencias al menú, específicamente al penne (pasta) y a la salchicha, según el diario, cuya nota es reproducida por diferentes medios, como El País y Page Six.

De acuerdo con El País, esta es la primera salida pública de Cosby en varios meses, luego del escándalo que se desató en el verano tras ser acusado de asalto sexual en contra de más de 50 mujeres.

En el encuentro, Cosby dijo a los periodistas que está listo para el juicio que enfrentará por la presunta violación de Andrea Constand, que será en abril, y para el cual será representado legalmente por Tom Mesereau.

Por ese caso, el actor ya enfrentó un juicio, el cual se declaró nulo ante la imposibilidad del jurado para ponerse de acuerdo para un veredicto.

Comentarios