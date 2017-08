Busca a hijas y esposa desaparecidas en Tulancingo

La PGJEH argumentó que eran víctimas de violencia familiar

Pachuca.- El 15 de agosto, seis personas desaparecieron de un domicilio particular en una colonia de Tulancingo, entre ellas, la esposa e hijas de Abraham Pacheco Noya, quien realizó la denuncia y presume que sea un caso de trata.

En entrevista, el padre de familia explicó que la semana pasada él salió trabajar con su hijo de 18 años y su esposa, dos hijas, una prima y los hijos de esta se quedaron en el hogar, y al volver ya no se encontraban en el domicilio.

Abraham Pacheco dijo que al momento no saben nada de ellas, “no sabemos si fueron secuestradas o si se las llevaron a la fuerza”. Dijo que sus hijas, de 12 y 10 años, no se han comunicado con él e incluso tienen sus celulares apagados.

“Nosotros éramos una familia normal, tranquila, no teníamos problemas ni nada, ni su mamá ni yo teníamos problemas. Todo estaba muy bien, creo yo éramos una familia 100 por ciento unida, no sé porque pasó esto. Lo que me propicia a hacer este movimiento es que nos hemos dedicado a hacer investigaciones y nos arrojan que supuestamente una persona las quería vender como tratante de blancas y es mi preocupación más grande. Quiero que entiendan que como padre eso no se le desea a nadie”, continuó el denunciante.

Pacheco Noya abundó que su esposa e hijas se encontraban con la señora de iniciales A M B y sus dos hijos, una niña y un niño, quienes también desaparecieron. Explicó que la pareja sentimental de A M B se dedica a trasladar personas a Estados Unidos por lo que en ese sentido temen que puedan ser víctimas de trata.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) explicó que a través de la subprocuraduría de derechos humanos y servicios a la comunidad atendió la denuncia que en días pasados presentó Abraham Pacheco Noya.

La dependencia apuntó que de la investigación se obtuvo que la esposa del denunciante y sus hijos eran víctimas de violencia familiar, motivo por el que la madre de los menores decidió irse a su lugar de origen, en donde se encuentra a salvo y con el apoyo del gobierno de su estado, quien le ha otorgado ayuda para que pueda desligarse de cualquier dependencia económica.

No votes yet. Please wait...

Comentarios