Busca canciller votos para TLC

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / AGENCIA REFORMA

Washington

Aunque todavía no se han hecho públicos los objetivos para la próxima renegociación del TLC, el canciller Luis Videgaray ya discutió con miembros clave del Capitolio de Estados Unidos cómo garantizar mayorías a favor.

“Mi conversación (con Videgaray) estuvo enfocada en el proceso. Sobre cómo después de que el TLC sea negociado, cómo sería aprobado por ambos parlamentos”, dijo a Reforma Will Hurd, congresista republicano por Texas con quien el canciller mexicano sostuvo una reunión el lunes pasado en su visita a Washington.

El representante comercial de EU publicará la próxima semana una lista con los objetivos de la negociación que busca conseguir la administración de Donald Trump en el acuerdo trilateral.

Se prevé que los cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) sean sustanciales, lo que requeriría el aval de los congresos de México y Estados Unidos.

“Habrá un voto sobre TLC (…) Solo sería votar a favor o en contra”, dijo Henry Cuéllar, congresista demócrata por Texas, y otro de los aliados con quien Videgaray se reunió.

Según un reporte del Servicio de Investigación del Capitolio (CRS, por sus siglas en inglés), el Ejecutivo en EU puede incluir en el acuerdo con México y Canadá leves modificaciones al TLC sin pasar por un voto en el Capitolio.

Pero si los cambios son sustanciales, el voto en las cámaras es obligatorio.

“Un acuerdo que obligue a cambios en leyes federales o que, por otra parte, haga cambios sustanciales al TLC, requerirá probablemente el aval del Congreso”, indica el reporte de CRS de enero.

Sin que hayan trascendido los objetivos de renegociación de EU, aliados de México creen que deben incluirse en el acuerdo áreas que no estaban contempladas, como la energía o la economía digital.

“Pienso que hay dos áreas que son especialmente importantes al tratarse del TLC: energía (es la) número uno. La palabra eagle ford (el campo de gas shale en Texas) no estaba en la boca de la gente 24 años atrás y las reformas hechas en México son nuevas”, aseguró Hurd.

“Y la segunda área es la economía de datos. Llegar a un acuerdo en áreas como localización de datos, comercio digital de bienes y servicios, esto puede hacer que se convierta en un marco, en un ejemplo para otros acuerdos de comercio alrededor del mundo”, añadió el congresista republicano.

Una vez iniciado el proceso de pláticas de renegociación hacia mediados de agosto, el objetivo sería lograr un acuerdo hacia finales de 2017.

Cuéllar, sin embargo, cree que quedará listo hasta inicios de 2018.

Hasta el momento, la única mención oficial de los cambios posibles al TLC está contenida, de forma breve y sin detalle, en la notificación del representante comercial Robert Lighthizer, de mayo pasado al Capitolio, en el que se anuncia su intento de una “modernización” del acuerdo trilateral.

