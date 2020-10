Busca del Toro apoyar a mexicanos sobresalientes

El cineasta etiquetó a Aeroméxico para que a partir de 2021 se den 10 viajes anuales a personas que necesiten viajar y no tengan apoyo

Ciudad de México.- Guillermo del Toro usó de nueva cuenta sus redes sociales para apoyar una buena causa: dar viajes anuales a mexicanos sobresalientes.

El ganador del Oscar por su película The shape of water etiquetó a Aeroméxico para que a partir de 2021 se den 10 viajes anuales a personas que necesiten viajar y no tengan apoyo; en pocos minutos la aerolínea contestó aceptando la propuesta.

La invitación de Guillermo tuvo gran aceptación entre los internautas. Hasta el momento el tuit suma más de 10 mil Me gusta y casi 400 respuestas.

Esta no es la primera vez que el cineasta mexicano propone y lanza apoyos económicos, en 2017, del Toro fue contactado por una usuaria de Twitter que le pedía ayuda para difundir la convocatoria de crowfunding para recaudar fondos para realizar una biopsia a una de sus amigas. “Ya está pagado”, respondió el director mexicano.

Del Toro también se ofreció a financiar los vuelos y hospedaje del equipo mexicano rumbo a las Olimpiadas de Matemáticas Centroamericana y del Caribe. Aquella ocasión, los estudiantes regresaron al país con dos medallas de plata y dos de oro.

Además en junio de 2019, el ganador del Oscar ofreció su apoyo a la selección mexicana de hockey sobre pasto, quienes encontraron contratiempos de logística en el torneo en Japón.

