Busca Dos Santos retirarse en Los Ángeles

Ciudad de México.- Jonathan dos Santos logró irse a muy temprana edad a probar suerte en el fútbol de Europa. A los 12 se encontraba en la filial de Barcelona, siete años después estaba debutando en el primer equipo, sin embargo, vio pocas oportunidades.

Lo pasarían al Villarreal, su talento explotó con el “submarino amarillo”, pero, tras estar tres años con ellos, decidió dejarlos para seguir su carrera en la Major League Soccer con Los Ángeles Galaxy. En entrevista para La Liga, reconoció que gracias a su hermano fue fácil dar el salto del viejo continente al balompié estadunidense.

“Fue una decisión fácil, entre comillas, porque mi hermano ya estaba aquí, ya tenía un poco de referencia. No es fácil dar el salto de Europa a la MLS y más porque la MLS es una liga en crecimiento y no sabes si te va a gustar o no, pero gracias a Dios tomé esa decisión, estoy muy contento, no me arrepiento de nada, esta Liga no va a tardar en ser una de las mejores del mundo en tres o cuatro, cinco años”, platicó. Desde que Giovani dos Santos arribó al América, no ha dejado de sonar el nombre de Jonathan para reforzar a las Águilas, sin embargo, parece que los planes de Jona no están encaminados para llegar a Coapa, él piensa en retirarse con el Galaxy.

“Estaba en una de mis mejores etapas con el Villarreal, fueron los mejores tres años de mi carrera futbolística en Europa, pero no me arrepiento de la decisión. Estar aquí (Estados Unidos) me ha hecho ver más tiempo a mi familia y estoy feliz, no me quiero mover de aquí y ojalá me pueda retirar en Los Angeles”, puntualizó.

Dos Santos aún tiene en su memoria el recuerdo del debut con el primer equipo del Barca: “Fui titular y salí de cambio por Iniesta, fue contra el Villarreal en el Camp Nou, quedamos uno a uno. Era un shock, estar en Barcelona, con 19 años, con los mejores jugadores del mundo. Luego íbamos al estadio a verlos y de un momento a otro estás jugando con ellos. Cuando era joven sabía que tenía que aprender muchas cosas, aunque estuviera en el primer equipo”, concluyó.

