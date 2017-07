Busca Germán Cano revancha con Pachuca

El ariete regresó con los Tuzos esta temporada

Pachuca.- El delantero Germán Cano se toma como revancha personal su segunda etapa con los Tuzos del Pachuca y espera demostrar el potencial que no pudo cuando se le presentó su primera oportunidad hace ya un par de años.

“Me lo tomo como una revancha, me estoy jugando muchas cosas. Que el club me diga que me quede es para mí muy importante y motivador porque sé que el técnico me quiere y eso me ayuda mucho en la parte de la confianza, así que vengo a sumar, a trabajar y a dar todo por el equipo”, manifestó.

Cano, quien fue cedido al León después de su paso por Pachuca, no ocultó su satisfacción por volver con los Tuzos y ahora pretende que la historia sea distinta.

“Estoy contento por regresar al club que me pidió, vengo muy motivado, con muchas ganas de que empiece el campeonato, de demostrar que no estoy de paso, mi instancia (anterior) acá fue corta, llegué casi a mitad del torneo, después pasó lo de las lesiones y no pude demostrar todo mi juego, pero vengo más fortalecido, con más experiencia.”