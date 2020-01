El proyecto requiere de 10 mil a 12 mil millones de pesos

Pachuca.- A pesar de no lograr el recurso requerido para el proyecto Sincrotrón, el gobierno del estado conseguirá financiamiento internacional para lograr el complejo, el cual requiere de 10 a 12 mil millones de pesos, indicó el titular de la unidad de planeación y prospectiva, Lamán Carranza Ramírez.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2020, el Congreso del estado etiquetó 3 millones de pesos para el consejo ejecutivo del complejo científico y tecnológico Sincrotrón en Hidalgo; y aunque el proyecto requiere más recursos, el funcionario comentó que respeta la decisión del Legislativo, por lo que buscarán apoyos internacionales.

En reciente entrevista, Lamán Carranza mencionó que el no considerar recursos para el Sincrotrón “es una decisión del Congreso estatal, sin embargo, hay muchos apoyos y aliados que se harán notar este año para apoyarlo, porque es necesario para combatir la pobreza, las carencias, las enfermedades y es un proyecto que se va a hacer y se tiene que hacer en México”.

Mencionó que uno de los organismos que apoyan el mecanismo es la Organización de los Estados Americanos (OEA), “tiene mecanismos de financiamiento, tenemos una alianza mundial para que el Sincrotrón se logre, ya que un proyecto de esta naturaleza necesita insistir, insistir y volver a insistir en el tema”.

Indicó que deberán conseguir los recursos para que el complejo pueda lograrse para el cual requieren de 10 mil a 12 mil millones de pesos, “el dinero no está en el estado de Hidalgo, está en el mundo y hay que saberlo traer, ese será el reto”.

Adelantó que posteriormente anunciará la estrategia financiera para continuar con el acelerador de partículas, la cual es “de alta diplomacia, con muchos aliados muy importantes y personas que realmente les interesa que este país mejore”.

Sin precisar su ubicación, el titular de planeación detalló que el gobierno estatal ya cuenta con los terrenos para hacer el proyecto científico, mismos que tienen valor de 500 millones de pesos, además, expresó que “tenemos el apoyo de universidades del mundo, sincrotrones del mundo, científicos del mundo, países que han mostrado su interés de que el Sincrotrón se haga para desarrollar la región”.

A pesar de que no ocuparon los 500 millones de pesos etiquetados en 2019 para el Sincrotrón, y dicho recurso fue redireccionado por la Secretaría de Finanzas en octubre de ese año durante comparecencia ante el Congreso local, el funcionario solicitó mil 157 millones de pesos para la continuación del complejo para 2020, no obstante, no le etiquetaron el recurso.

