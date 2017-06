Busca Pachuca nuevo refuerzo

Tweet on Twitter

Hoy entran en acción Fernando Vázquez, Víctor Rosales

y Yair García en la juvenil B

Pachuca

El delantero uruguayo Braian Rodríguez no continuará con los Tuzos para la siguiente temporada, confirmó el director técnico del equipo Diego Alonso, quien también reveló que Pachuca busca la contratación de un último refuerzo.

“Ya hemos hablado con él, es una lástima que no haya podido rendir lo que esperábamos, porque tiene condiciones, es un gran profesional y un gran muchacho”, comentó el entrenador en conferencia de prensa después de regresar de la pretemporada en Acapulco.

Alonso resaltó el regreso de Germán Cano al plantel y señaló que llegó para competirle el puesto en el ataque a Franco Jara, “esa competitividad nos ayudará a ir hacia adelante siempre, en las otras posiciones también buscamos eso”, dijo.

Mencionó que los Tuzos todavía esperan el fichaje de un último refuerzo, aunque no dio mayores detalles sobre él ni sobre la posición en la que llegará.

Respecto del trabajo de la pretemporada, el estratega sostuvo que trabajaron con muchos jóvenes en el equipo quienes deben acostumbrarse a la manera de entrenar del equipo, y quienes, probablemente tendrán oportunidad en el arranque del torneo, pues Pachuca probablemente arrancará con varias bajas ya que varios de sus jugares se encuentran con selecciones nacionales.

“Más allá de los nombres, nuestra postura será similar a lo que hacemos”, indicó.

Alonso espera que los refuerzos que llegarán al equipo puedan mantener al equipo en el nivel de los últimos torneos y, en el caso de Edson Puch, logre llenar el espacio que dejará la ausencia de Hirving Lozano, a quien deseó éxito en el futbol del viejo continente.

“Jugar en Europa es un desafío importante que ayudará en su crecimiento y dependerá de él. Hirving es alguien que vive de desafíos y creo que los obstáculos que tendrá en el camino los solventará con su carácter y calidad.”

