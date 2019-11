El DIF local realizó un evento de narrativa donde mujeres expusieron su caso

Progreso.- Como parte de las actividades que organiza el DIF de Progreso para erradicar la violencia en contra de las mujeres, fue efectuado el primer evento de narrativa para erradicar esa problemática; el evento fue organizado en coordinación con el colectivo Voces de Hidalgo, que agrupa a escritores de la entidad y que realizan encuentros para hacer conciencia a través de la palabra y la elocuencia en la materia.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la secundaria general Licenciado Adolfo López Mateos y contó con la presencia del edil Raúl Meneses Rodríguez, Gladis Meneses Rodríguez, presidenta del DIF local; Nelly Camacho Martínez, síndico procurador, y las regidoras Guadalupe Calva Olguín, Aracely Camacho Cuenca, Sorayda Olvera Mera y Olivia Cano Trejo.

Abril Márquez Cruz, de 19 años, fue la encargada de exponer su caso como ejemplo del gran problema que enfrentó al ser violentada por su pareja, la joven hizo un llamado a las presentes para no quedarse calladas, para amarse a sí mismas y no permitir ningún tipo de agresión, pues lo que inicia mal, mal termina y no siempre pueden salir vivas de una situación así.

En su mensaje, Gladis Meneses Rodríguez reconoció la labor que realiza el colectivo que está conformado por muchas escritoras que han encontrado una forma de alzar la voz y exigir justicia y un alto a la violencia en contra de las féminas.

