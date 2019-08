Busca Tlahuelilpan resolver con Conade conflicto de unidad deportiva

El espacio no ha podido ser utilizado desde hace tres años, e incluso han sido emprendidas acciones legales, pues está catalogado como un “elefante blanco”

Tlahuelilpan.- La alcaldía de Tlahuelilpan busca establecer una reunión con la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Ana Gabriela Guevara para dar solución a la unidad deportiva construida hace tres años pero que hasta la fecha no ha podido ser utilizada, informó Juan Pedro Cruz Frías, presidente municipal.

En ese sentido, la actual administración inició un procedimiento legal contra quien o quienes resulten responsables. Incluso, el exedil fue denunciado por más de 20 millones de pesos al ser catalogado ese inmueble como un “elefante blanco”.

Incluso, Juan Pedro Cruz Frías lamentó que no haya avances en ese sentido, “recientemente la fiscalía anticorrupción se enteró del tema, no sé por qué no se le haya dado seguimiento, si tenga mucho trabajo el Poder Judicial o se hagan como que la Virgen les habla, porque todos sabemos de qué fracción era la administración pasada”.

Agregó que la ciudadanía de Tlahuelilpan no merece ese trato, ya que es un patrimonio que es de ellos, “el cual de por sí es poco, y que alguien lo haya manejado mal y que quizá los recursos se hayan desviado, deben ser las autoridades las que decidan y den un veredicto”.

Adelantó además que en el próximo informe de gobierno dará a conocer todas las anomalías, “de alguna manera había mantenido cierto respeto a las instituciones, pero creo que la falta de respeto ha sido de estas hacía el pueblo de Tlahuelilpan al no darle seguimiento a este tipo de denuncias”.

Equipo de gimnasia

Sobre el costoso equipo de gimnasia instalado en la unidad deportiva de Tlahuelilpan, el cual no puede utilizarse por las denuncias penales que hay, Juan Pedro Cruz Frías precisó que pese a que en su momento estuvo de acuerdo en donarlo para atletas olímpicas de Tula, ahora lo quiere conservar en beneficio de la comunidad de su municipio.

Recordó que en su momento y tras una plática con Fátima Baños, titular del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), estaba de acuerdo en entregar los equipos, pero un grupo de vecinos donde está la unidad, apoyados por algunos actores políticos, negaron que fuera realizada dicha donación.

Incluso, dijo que de manera personal en el segundo intento que hicieron por entregarlos él estuvo presente, pero “lamentablemente se puso muy tensa la situación, por lo que decidieron dejar el equipo”.

Por lo que recientemente, explicó el presidente municipal, fue realizada una reunión en la Secretaría de Gobierno para tratar el tema, donde le hizo saber al Ejecutivo estatal que el asunto es social, y fue acordado que sería elaborado un dictamen para informar a la población que ese edificio no sirve”.

Asimismo, adelantó a este medio que su administración tiene un proyecto para poder reestructurar la unidad deportiva, por lo que pidió al estado que en caso de que pueda aterrizarse se conserve el equipo de gimnasia para la población de Tlahuelilpan, que aunque no hay atletas en esa demarcación, con los aparatos puede echarse a andar un semillero para esa disciplina.

El dictamen, dijo, será realizado en próximos días y se coadyuvará con el gobierno del estado, “pero yo estoy en la postura de que una vez recuperado el inmueble y rehabilitado se conserve el equipo y se ofrezca esta disciplina”.

De ahí que busque el acercamiento con Ana Gabriela Guevara, para ver de qué manera puede darse solución, tanto a nivel federal y estatal, y que la unidad deportiva deje de ser un “elefante blanco”.

Comentarios