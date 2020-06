JOSÉ GUADALUPE IBARRA LEÓN



Las herramientas tecnológicas les ayudan a seguir trabajando

Pachuca.- La fase tres de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19) en Hidalgo se mantiene activa y, con ello, muchas familias, cuyo sustento económico es el comercio, se han visto afectadas por la baja afluencia de personas en las calles.

Ante esa situación, algunos comerciantes utilizan herramientas tecnológicas para ofrecer servicios o vender productos a domicilio.

Por ejemplo, en la colonia Privadas Linda Vista, Mineral de la Reforma, con ayuda de Whatsapp, crearon un grupo integrado por vecinos donde ofrecen venta de productos que van desde comida, postres e incluso cerveza.

“¿Qué hago? Ahorita no hay trabajo y las cuentas siguen”, comentó Gerardo Gómez, quien desde hace una semana vende comida rápida dentro de su colonia.

“Los vecinos son amables, nos ayudamos entre todos, si yo veo que un vecino vende un postre pues le compro aunque sea una rebanada y pues ya luego el me compra de lo que yo preparé”, añadió.

De ese mismo modo, la venta de cerveza está presente dentro del grupo, un producto que tiene demanda entre los habitantes a pesar de su prohibición temporal. “Yo tengo un negocio de cerveza, pero cuando nos cerraron pues me quedé con un buen de producto, no quería venderla así pero ya va para un mes que no puedo abrir y aún no hay fecha para cuándo”, explicó el vendedor anónimo.

