Buscan minimizar especulación inmobiliaria

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pachuca.-Con el objetivo de minimizar la especulación inmobiliaria, problemática persistente en Pachuca, así como favorecer la atracción de inversiones, el Inegi y la Coparmex trabajan en el desarrollo de una guía inmobiliaria digital, por lo que ambos organismos firmaron ayer un convenio de colaboración.

En entrevista, Lorena Gómez Castillo, presidenta de la comisión inmobiliaria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que se trata de la segunda versión, ahora digital, de un documento limitado al uso de suelo habitacional; en tanto, la versión digital, que estará disponible en septiembre, contendrá información industrial y comercial.

“La guía es una referencia de precios, actualmente la edición que existe es meramente de uso de suelo habitacional, la siguiente que estamos trabajando directamente con el Inegi es la versión digital, la cual será industrial y comercial”, comentó.

De acuerdo con Gómez Castillo, en el sector inmobiliario existe un alza en los precios de los predios que no es redituable para los inversionistas. Por otra parte hizo notar que cuando el precio del suelo es muy elevado, las empresas no pueden comprar, por lo cual no llegan a la ciudad.

En ese contexto, añadió, el objetivo de la guía es tener un precio de referencia para que los empresarios conozcan el valor de su inmueble. “La siguiente versión que es industrial y comercial ayuda a los inversionistas, porque cuando hacen una valoración para venirse al estado, no solo evalúan el precio, sino la calidad de vida del estado, es decir, qué tan cercanas están las zonas habitaciones de las industriales.”

Aclaró que no existe información de todas las colonias de la ciudad, sino que fueron evaluadas con base en dos aspectos: tamaño de población y nivel de comercialización. De esa forma, la información está dividida en 15 zonas y 96 colonias.

No votes yet. Please wait...

Comentarios