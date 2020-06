El doble reto que se impuso la corredora es conseguir el pase tanto para maratón como para 10 mil metros

Ciudad de México.- El año pasado, Brenda Flores decidió cambiar de entrenador y prepararse rumbo a los Juegos Olímpicos (JO) de Tokio bajo la tutela del experimentado Rodolfo Gómez.

Sus marcas comenzaron a mejorar hasta que la pandemia del coronavirus (Covid-19) la obligó a pausar el doble reto de conseguir un boleto, tanto para maratón como 10 mil metros.

“Tuve algunos altibajos en mi carrera, pero poco a poco comencé a retomar el ritmo. Estoy optimista en conseguir mis metas, aunque por ahora tendremos que ser pacientes hasta que podamos regresar a nuestros entrenamientos normales”, comentó la fondista.

Flores, campeona panamericana en Toronto 2015 en 10 mil metros y ganadora de plata en 5 mil, tuvo que adaptar sus entrenamientos en casa, lo cual requirió una inversión en aparatos de ejercicio.

“Compré algunas cosas para mantener mi forma física y resistencia, también material de gimnasia y una bicicleta. Regularmente asisto a pistas y parques, pero por ahora debemos estar en casa”, explicó.

Flores ya tiene experiencia olímpica, pues participó en Río 2016, donde se ubicó en el sitio 32 en 10 mil metros. Para clasificar a Tokio deberá conseguir un tiempo de dos horas 29 minutos y 30 segundos en maratón y 31:20 minutos para los 10 mil.

“En enero tuve un crono de dos horas con 34 en el Maratón de Hamburgo, fue mi primera vez en dicha prueba y creo que no estuvo tan mal. He tenido buenos parciales y mi entrenador cree que soy capaz de lograr la marca en ambas pruebas. Prepararme para maratón no me ha hecho perder velocidad para los 10 mil y eso es muy bueno”, finalizó.

