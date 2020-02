Pachuca.- El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México José Ramón Amieva dio a conocer que buscará contender por la presidencia municipal de Mixquiahuala Hidalgo, con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ayer en conferencia de prensa, el hidalguense que gobernó la capital del país por ocho meses declaró que en su momento “levantó la mano” para la alcaldía de dicho municipio pues siente que su experiencia y conocimiento pueden aportar.

También dijo que por ahora está en espera de los tiempos y acepta las formas y reglas que tiene en su convocatoria Morena, y recalcó que aceptará la determinación del partido sobre otorgarle o no la candidatura.

También recordó que es necesario que definan el género de la persona que encabezará la planilla en Mixquiahuala y pese a que existe “poquita” ausencia de coordinación en el partido, ya hay un comité municipal de Morena en el que ha comparecido junto con cuatro personas más que manifestaron sus intenciones de contender.

“Hemos ofrecido nuestra plataforma, tuvimos interacción con la militancia y simpatizantes. Estamos en eso, ya lo que sigue no queda en nosotros”, explicó Ramón Amieva, quien aclaró que en caso de no ser favorecido con la candidatura no buscará otro partido.

Durante la conferencia de prensa, el exjefe de Gobierno adelantó también que en caso de conseguir la candidatura y obtener el cargo crearía al menos tres oficinas como enlace con la ciudadanía y en el caso de su sueldo lo cobraría, pero lo destinaría a alguna comunidad.

José Ramon Amieva aclaró que en caso de no ser favorecido con la candidatura no buscará otro partido

Comentarios