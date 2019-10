Pachuca.- Pachuca se complicó aún más el panorama rumbo a la liguilla tras caer 2-3 en casa ante el Monterrey, que a su vez sumó tres puntos vitales que lo mantienen en la lucha por la calificación, en tanto, los Tuzos tienen un pie fuera de la fiesta grande.

Ante un estadio Hidalgo que no tuvo una de sus mejores entradas, pero sí un cierre de partido dramático, la escuadra de Martín Palermo estuvo siempre en desventaja ante el cuadro de Antonio Mohamed, quien consiguió su primer triunfo en su regreso al Monterrey.

Los goles de la victoria regia fueron obra de Nicolás Castillo, quien marcó un doblete a los minutos nueve y 53; además de Rodolfo Pizarro, al 41. Por Pachuca anotaron Raúl López, 27, y Víctor Guzmán, 84.

Con ese resultado, Pachuca se quedó con 18 unidades fuera de la zona de calificación, en tanto, Monterrey llegó a 20 y sigue en la lucha.

El partido

Al minuto uno, Franco Jara cabeceó un centro al área que quedó en las manos de Marcelo Barovero.

Pero fue Monterrey el que abrió el marcador. César Montes llegó a línea de fondo y en un rebote el esférico le quedó a Nicolás Sánchez, quien prácticamente sin ángulo sacó un disparo que se metió a la meta, para poner así el 1-0 al minuto nueve.

Tras el gol, Rayados continuó arriba y en otra llegada Gabriel Funes Mori arribó al área y sacó un disparo que se fue por un costado de la meta. Más tarde, Miguel Layún abrió paso e ingresó al área, pero antes de rematar apareció Rodrigo Rey para quedarse con la pelota en dos tiempos.

Pachuca intentó sacudirse la presión y tras una serie de rebotes en el área rayada, Raúl López remató el balón pero Montes estuvo atento y rechazó cuando el balón ya llevaba rumbo de gol.

La insistencia tuvo frutos al 27, cuando el Dedos López remató un balón después de un tiro de Rubens Sambueza, previo a una falta sobre Edwin Cardona, que el árbitro dejó correr como ley de la ventaja.

Sin embargo, pese a que el silbante dio por bueno el gol tuvo que revisar la jugada mediante el VAR y luego de unos minutos reafirmó la anotación que le dio el empate momentáneo al Pachuca, 1-1.

Pero poco le duró el gusto a los Tuzos, pues justo antes del medio tiempo Rayados volvió a tomar la ventaja. Rodolfo Pizarro solo empujó un balón en el área chica, frente a Rodrigo Rey y con la marca encima para marcar el segundo del Monterrey, con el que su equipo impuso 2-1, al minuto 41, y así se fueron al descanso.

Tras el receso, Pachuca entró con intención de emparejar los cartones lo más rápido posible. Al 50, el Dedos López sacó un disparo fuera del área que aparentemente no traía demasiada potencia, pero Barovero hizo malabares para detenerlo, pues la pelota le rebotó en su primer intento por quedarse con ella.

Pero Monterrey también tenía la intención de incrementar la ventaja y lo hizo al 53, cuando Dorlan Pabón cobró un tiro de esquina que remató con la testa de Nico Sánchez levantándose en el área para ganarle el salto a la defensa, y así conseguir el 3-1.

Lejos de que Pachuca estuviera cerca de recortar, eran los Rayados los que tenían más opciones de aumentar la ventaja. Al 65 Funes Mori sacó un riflazo cruzado que rebasó a Rey, pero el esférico pegó en el poste y salió y los Tuzos se salvaron de un cuarto gol que hubiera “matado” el partido.

Todavía el Cachorro Montes estuvo cerca de poner el cuarto de los Rayados, pero su tiro fue rebotado por Rey y se alejó el peligro, al 79.

Un minuto después, Monterrey se quedó con 10 en la cancha tras la expulsión de Stefan Medina, quien vio la segunda amarilla por una falta sobre Víctor Guzmán en el medio campo.

Ya a seis minutos del final, el panorama oscureció para los Rayados pues los Tuzos acortaron distancias con un tiro fuera del área del Pocho Guzmán, al 84, gol que despertó a la afición y auguró un cierre de pronóstico reservado pues el marcador ahora era de 2-3.

Con seis minutos agregados, Víctor Dávila casi consiguió el empate con un disparo potente que Barovero rechazó con los puños.

Pachuca se fue con todo al frente en busca de la igualada, pero el gol no caía pese a los intentos de la ofensiva local, que intentaba por todos lados, sin embargo, el marcador ya no se movió y los Tuzos ahora no solo están obligados a ganar los tres partidos restantes, sino que dependen de otros resultados para conseguir un boleto a la fiesta grande.

