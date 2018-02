Caen 486 menores por plagio en cinco años

De acuerdo con la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace

ANTONIO BARANDA / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

De enero de 2012 a agosto de 2017, las autoridades detuvieron a 486 menores de edad por el delito de secuestro, informó ayer la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

En conferencia de prensa, alertó que las entidades donde más menores fueron detenidos en ese periodo son Tamaulipas, con 77; Estado de México, con 62; y Guerrero, con 52.

“Esto tiene que ver con que no tenemos políticas públicas adecuadas para los jóvenes”, sentenció la

activista.

“Esta es una alerta porque por desgracia estamos viendo cada vez más familias involucradas en temas de secuestro y ahora mucho más jóvenes”, dijo.

Las entidades que no reportaron participación de jóvenes en plagios son Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Tlaxcala.

Miranda de Wallace abundó que los menores detenidos representaron 5.7 por ciento del total de personas capturadas en el mismo periodo por el mismo delito (8 mil 442).

“Así como lo sacamos en secuestro (participación de jóvenes), en robo de vehículos es infinitamente más alto”, agregó.

La presidenta de la organización advirtió que también cada vez más policías y exagentes están participando en secuestros, aunque no dio cifras.

“Es una alerta muy importante porque quiere decir que le conviene más ser secuestrador que policía”, expresó.

“Nos tiene muy preocupados, ha sido un tema recurrente y lo hemos venido diciendo, los gobiernos no quieren invertir en tener sus policías (depuradas).”

