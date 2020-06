Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el doble asesinato del juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima Uriel Villegas Ortiz y de su esposa.

El mandatario tildó de atroz el crimen y precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya trabaja en una investigación para encontrar a los responsables de dichas muertes.

Indicó que ya tiene información sobre el caso, sin embargo, apuntó que no puede revelar nada para no entorpecer la investigación y permitir que se concluya el proceso.

Añadió que las indagatorias se harán de manera conjunta entre la Fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ya que “son buenas las relaciones” y pretende cerrar filas “para que estos crímenes no se repitan”.

El presidente hizo hincapié en que no habrá impunidad en ese caso y que los responsables serán castigados. También recalcó que el gobierno no cederá ante ninguna intimidación o amenaza y que esas no van a detener el objetivo de hacer justicia y garantizar paz para la ciudadanía.

López Obrador detalló que las autoridades continuarán informando sobre el avance del caso y sobre los protocolos de seguridad que se aplicarán para proteger a jueces, magistrados y ministros.

Por su parte, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero subrayó que Villegas Ortiz murió por hacer su trabajo y destacó su labor en el Poder Judicial. Además, expresó que la noticia le resultaba muy difícil de asimilar, ya que lo conocía personalmente.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Uriel Villegas tenía juicios de personas de la delincuencia organizada.

Sánchez Cordero recalcó que deben de esclarecerse los hechos y expresó sus condolencias y solidaridad a sus familiares e hijos. Agregó que tanto Verónica Barajas como el juez eran muy jóvenes y dejaron a dos hijas menores de edad.

