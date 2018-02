Califica Congreso como grave el megadesvío de Radio y Televisión de Hidalgo

Pachuca.- Luego que se dio a conocer que los presuntos desvíos entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo en 2014 y 2015 alcanzaron los cerca de mil millones de pesos, la presidenta del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía calificó como grave la situación revelada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En entrevista, la representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) declaró que en toda dependencia el ejercicio del gasto público se debe dar con transparencia y en apego a la ley, por lo que es una lástima que ocurran presuntos desvíos como este.

“En el escenario ideal, no esperamos nadie que el recurso público federal, estatal o municipal se use en cosas para las que no fue predispuesto, eso no lo queremos y no deberíamos estar enfrentando estas circunstancias”, dijo la legisladora.

Pérez Perusquía, recalcó por ello la importancia de entidades que puedan ejercer la fiscalización al margen de las instituciones para que se generen los contrapesos requeridos y agregó que por su parte el Congreso local estará atento al proceso de la auditoria federal.

