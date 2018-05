Campaña exitosa en Villas del Álamo: Montealegre

Afirmó que tiene poder de convocatoria entre los ciudadanos

A 37 días de la elección más grande en la historia de México, el primero de julio, Roxana Montealegre, candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a diputada local por el distrito 17, afirmó que mantiene una exitosa campaña electoral en busca del voto popular, pues así lo demuestra la convocatoria que tiene entre los ciudadanos.

En esta ocasión, la candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador convocó a sus simpatizantes a reunirse en la entrada de la popular colonia Villas del Álamo, Mineral de la Reforma, en donde fueron insuficientes las banquetas aledañas para dar cabida al número de seguidores que se congregaron en ese lugar, aseguró.

Roxana Montealegre se comprometió a no defraudar la confianza de los ciudadanos que ven en el proyecto alternativo de nación de Morena la posibilidad de un cambio verdadero que eleve las condiciones de vida de los habitantes de Mineral de la Reforma y Epazoyucan.

Acompañada de “AMLO pachoncito”, Montealegre llamó a sus simpatizantes a vigilar todas y cada una de las casillas con representantes bien capacitados para que no permitan que la voluntad popular sea burlada. Recordó que en 2006 quedó en entredicho el resultado de la elección presidencial con los resultados que hoy están a la vista del pueblo de México, porque fijó el objetivo de López Obrador de no dejar una sola casilla sin representación electoral.

En Villas del Álamo, Roxana Montealegre refirió que Morena es la mejor y más alta esperanza de México, por lo que todos sus abanderados han hecho suya la declaración de principios del partido en busca del cambio verdadero y que esos principios son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México en la consolidación del triunfo electoral que la abanderada de Morena ve cada vez más cercano.

