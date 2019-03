Campesinos hacen doble gasto para compra de maíz

Luego del retraso en la entrega de semillas por parte de Agronegocios del Valle del Mezquital

Mixquiahuala.- Campesinos resolvieron su problema de desabasto de semilla antes de que el ciclo agrícola les pase la factura. Más de mil hectáreas estaban en riesgo debido al retraso en la entrega por parte de la empresa Agronegocios del Valle del Mezquital.

Ni la sentida petición que hicieron al gobernador en su reciente visita a Mixquiahuala fue suficiente para destrabar su problema. Como última medida, optaron por comprar el grano con otros proveedores.

Para evitar más pérdidas, agricultores hicieron doble gasto. Gerardo N dijo que no podían esperar más, pues las parcelas debían ser preparadas para la siembra; “el tiempo no nos espera, debemos preparar las tierras, porque si no, no nos vuelven a dar el agua”, indicó.

Desde hace varios meses adquirieron la semilla en una preventa que hace Agronegocios del Valle del Mezquital, empresa localizada en Progreso y que regularmente ofrece descuentos por comprar antes del ciclo agrícola.

Sin embargo, el plazo de entrega llegó y la semilla no fue otorgada, lo que provocó la inconformidad de los campesinos, quienes se manifestaron en la empresa y durante la visita del gobernador la semana pasada a Mixquiahuala buscaron su intervención.

Hasta el momento, el gobierno del estado no les ha informado el avance de su petición y el lunes sostendrán una reunión con la empresa, con el fin de que les entregue la semilla o les devuelva el monto total de la compra.

Comentarios