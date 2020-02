Pachuca.- Campesinos del Valle del Mezquital se manifiestan esta tarde en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, en Pachuca, quienes sacaron a los trabajadores para evitar que laboren y brinden servicio al público.

Los alrededor de mil manifestantes provenientes de Actopan, San Salvador y otros municipios del Valle del Mezquital demandan que en lo que va de la administración federal no han recibido apoyos, además que les cancelaron programas de beneficio al campo.

Los quejosos también mantienen cerrada la calle José María Iglesias, donde se ubican las oficinas, y señalan que no se irán hasta no hablar con el delegado de programas para el desarrollo en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, quién no se encuentra en el lugar.

Información en desarrollo

