Pachuca.-Las Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) no tienen reportes de “cobros de piso” por parte de grupos delictivos a comerciantes, informaron en entrevistas por separado sus dirigentes, Sergio Trujillo Monroy y Héctor Bautista Escalona, respectivamente.



Cuestionados respecto a la denuncia del presidente de la comisión de seguridad del Congreso local, Víctor Guerrero Trejo, quien el pasado 16 de octubre denunció en tribuna alza en esta practica delictiva en el Valle del Mezquital y la Sierra Gorda, los lideres empresariales aseguraron no conocer ningún caso.



De acuerdo con el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los delincuentes extorsionan tortillerías, florerías y lotes de autos, lo cual ha sido la causa de que algunos pierdan su patrimonio.



No obstante, el presiente de Canaco, Sergio Trujillo Monroy aseguró que si existe preocupación de este organismo empresarial debido a que la inseguridad en la entidad no ha bajado. El robo a negocios, casa habitación y automóviles, son comunes y aquejan no sólo específicamente a empresarios, sino a toda la población en general.



“Seguimos muy preocupados, esto no ha bajado, el C5i es de gran ayuda, pero va empezando, además muchos comerciantes no están conectados”, dijo.



