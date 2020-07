Cancelan Balón de Oro 2020

Por primera vez en su historia, que comenzó en 1956, el galardón no será entregado

París.- El Balón de Oro, galardón más prestigioso del futbol a nivel individual, no será cedido este año en vista de la presente temporada ampliamente afectada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), anunció la revista France Football, organizadora del certamen.

“Ante circunstancias excepcionales, disposiciones excepcionales. Por primera vez en su historia, que comenzó en 1956, el Balón de Oro France Football no será atribuido en 2020 ante la falta de suficientes condiciones igualitarias”, escribió el medio en un comunicado en su página de Internet.

La epidemia obligó a parar diversas competiciones como la Eredivisie de Holanda y la Ligue 1 de Francia, mientras que en los casos de LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia hubo que esperar al menos tres meses para reanudad su actividad.

“Por vez primera desde 1956, el Balón de Oro va a hacer un descanso. No habrá edición en 2020, ya que no se reúnen todas las condiciones. Creemos que un año tan singular no puede, ni debe, ser tratado como un año normal”, afirmó el redactor jefe de la revista Pascal Ferré en el desplegado.

En la época reciente, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo han dividido honores, ganando seis y cinco ediciones respectivamente, siendo el croata Luka Modric quien se coló en 2018 para “romper la hegemonía”.

Premio The Best, en el aire

La alternativa al Balón de Oro es el trofeo The Best, distinción que otorga la FIFA y que de momento apenas acumula cuatro ediciones, siendo los laureados Cristiano Ronaldo en un par de ocasiones y Luka Modric y Lionel Messi en una.

De momento, el organismo rector del futbol mundial no ha fijado una postura sobre si realizará una ceremonia o cuáles serían los parámetros para determinar a un posible ganador.

Comentarios