Cancelan registro a 90 proveedores y contratistas

La Secretaría de Contraloría de Hidalgo detectó irregularidades

Pachuca.- Con la cancelación por cinco y seis años del registro en el padrón de proveedores y contratistas, la Secretaría de Contraloría sancionó a 51 empresas que no cumplieron con una obra, que sumadas a 39 que desistieron de un procedimiento, la dependencia hace un total de 90 que incumplieron con el marco normativo.

La secretaría estatal informó que, a través de la dirección general de padrones y procedimientos de contratación, detectó irregularidades con algunos proveedores y contratistas, por lo que revisaron los padrones y verificaron domicilios fiscales en Hidalgo y otras seis entidades.

De la revisión resultaron 126 domicilios fiscales que no correspondían con el registrado, por lo que les inició un procedimiento administrativo, de los cuales la dependencia notificó las resoluciones de cancelación del registro a 51 proveedores y contratistas.

Además, la Secretaría de Contraloría detalló que en la revisión de mil 14 expedientes de proveedores resultó que a 39 de ellos los dará de baja del padrón, debido a que cancelaron la totalidad de las facturas y/o comprobantes fiscales digitales por Internet que presentaron para su trámite de registro.

También, a 54 proveedores les retirarán especialidades al no contar con los requisitos previstos en el artículo 27 de la ley de adquisiciones; estos últimos y las 39 que cancelaron el trámite no son publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), ya que no lo establece la ley.

En la edición de ayer del POEH fue publicada la cancelación del registro de proveedores del gobierno estatal de 51 personas físicas y morales, de ellas solo una fue por seis años, mientras que las demás fueron por cinco.

La instancia estatal pidió a las dependencias, entidades de la administración pública estatal, organismos públicos autónomos y ayuntamientos a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en Hidalgo que realicen con cargo total o parcial a recursos provenientes del presupuesto de egresos estatal o municipal.

Entre las 51 firmas destaca la empresa Construcciones y Renta de Maquinaria Ivaco SA de CV, que tuvo el mayor tiempo de cancelación del registro de contratistas de obras públicas y servicios, que fue de seis años.

Los 51 incumplidos

Construcciones y Renta de Maquinaria Ivaco, Sociedad Anónima de Capital Variable

(SA de CV)

(SA de CV) Ramón Velasco Álvarez Bullet México SA de CV

Consorcio Carretero Lanus Fayen SA de CV

Denisse del Jazmín Hernández Hernández

Desarrollo Carretero Hidalguense SA de CV

Deyra Ramírez Fernández

Edgar Clemente Aguirre

Eucario Jiménez Calva

Generando Innovaciones Médicas Saem SA de CV

Suministros y Servicios TI SA de CV

Interdisplay México SA de CV

Juan Antonio Soto del Hoyo

Juan Jesús Pacheco Santos

Karla Isela Aguirre Oropeza

Limpia Tec SA de CV

Menrui Construcciones y Proyectos SA de CV

Moisés Alberto Sánchez Mendoza

Nereida Viridiana Vázquez Juárez

Protección Secsa SA de CV

Computación SA de CV

TRIP CT SA de CV

Víctor Manuel Martínez Quezada

Victoria Jaqueline Mendoza Zamora

Telesinergia SA de CV

Flor Piña Hernández

Control de Plagas

Profesionales SA de CV

Security Private Tecno Lion de Hidalgo, SA de CV

El Quinto Sol Arte en Movimiento SA de CV

Naivi Ramírez Clemente

Sabina López Gutiérrez

Mauricio Montes Dorante

María Guadalupe Lazcano Fragoso

María Guadalupe Hernández Islas

Sergio Carpio Alarcón

Juan García Franco

More Than Ice Entertainment SA de CV

Industrial Universal Didáctica SA de CV

Multiservicios Corporativos MM SA de CV

Grupo Constructor Copan SA de CV

Comercializadora FET SA de CV

Lyem Seguridad Pública SA de CV

Blanca Osbelia Hernández Jiménez

Constructora SA de CV

Eventos Especiales Rugles SA de CV

Proveedora RM SA de CV

Profesionistas en Mercadotecnia del Bajío SA de CV

Martha Valeria Aguirre Cerrilla Cosmocolor SA de CV

GEGR SA de CV

Giovanna Saldaña Morales

