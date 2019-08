Luego que en 2017 diera a conocerse que el territorio de Actopan era hábitat del puma concolor, habitantes de la montaña de ese municipio aprovecharon la situación para apuntalar ese lugar como destino ecoturístico del Valle del Mezquital

Actopan, en la mira

Hace unos años, una serie de ataques registrados contra animales de corral en dicha demarcación hizo que la sociedad prestara atención a las localidades, ahora denominadas pueblos con sabor: Plomosas y Benito Juárez, pues se habló de la presencia de un ejemplar felino en la zona.

En una visita efectuada a ambos sitios, autoridades delegacionales y ejidales expresaron que tras el incremento de ataques a animales de corral decidieron solicitar la intervención del municipio.

“Nos estaban dañando nuestros animales, pero no sabíamos qué tipo de fiera era, solo la escuchábamos rugir”, narraron.

Días después de los primeros ataques, autoridades comprobaron que un puma habitaba en la zona, además de que pobladores de dichas localidades reportaron diversos avistamientos del felino al efectuar recorridos por varios caminos.

“La primera vez que lo vi, eran como las 12 de la noche, yo caminaba por este mismo lugar con una lámpara, como siempre lo hago, iba a trabajar en mis magueyes cuando metros más adelante me di cuenta que algo se encontraba en el camino, alumbré y era un puma que me miraba, pero nunca me hizo daño”, narró una mujer, quien habita en Benito Juárez.

Sobre el tema, el comisario ejidal de Plomosa declaró que nunca había oído hablar de la presencia del animal, por lo que desde los primeros ataques dieron aviso al municipio.

Además, desde marzo no han sido reportados más ataques hacia animales de corral; debe recordarse que en diciembre de 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) liberó en la zona 20 ejemplares de venado cola blanca, pues según expertos en la materia, la desaparición de esa especie en la región derivó en los incidentes reportados por la población.

Sobre el tema, algunos pobladores manifestaron que en la zona puede que habiten solo dos pumas adultos, aunque algunos comentan haber visto crías; no obstante, coinciden en que por las noches pueden escucharse los rugidos del felino.

“No tenemos miedo, es algo bonito para nosotros, vivimos en un ecosistema sano, virgen, por eso el puma ha decidido estar también aquí.”

Apuesta por el ecoturismo

Luego que autoridades confirmaran que se trataba de un puma concolor, el comisario ejidal dijo que “nos ha dado mucha fama, por ello ahora estamos apostando por el ecoturismo”.

Por lo anterior, en el ejido de Plomosas inicia lo que ahora se conoce como “territorio puma”, que se extiende por una cordillera, la cual abarca Benito Juárez, zona que en los últimos años se convirtió en el hábitat del felino.

Pese a que investigadores afirmaron que el ejemplar emigraría de la región, el puma se asentó en la zona, aseveraron los habitantes.

“Ahora ya no tiene miedo como antes, porque literalmente se acerca a nuestras casas. Los perros los corrían, ahora se los devoran”, expuso un poblador.

Aunque lejos de temerle, la población de ambas localidades decidió sacar ventaja de la situación, pues con el apoyo de la presidencia municipal, encabezada por el alcalde Héctor Cruz Olguín, han apostado por el ecoturismo, opción de desarrollo para esos sitios, los cuales anteriormente carecían de energía eléctrica.

Promocionan “territorio puma”

Para aprovechar la atención que la presencia del felino generó hacia Plomosas y Benito Juárez, en Actopan, fue desarrollada una ruta para que visitantes pudieran conocer el entorno en el que habita el puma concolor, lugar que denominaron Desarrollo Ecoturístico Cañón del Nijamay, ubicado en la primera localidad.

De ese espacio se benefician aproximadamente 450 habitantes, quienes además aprovechan que en el territorio con formaciones rocosas esté localizada la Cueva de Nijamay (iglesia en la montaña), la cual forma parte de la Sierra de Pachuca. Se calcula que la caverna tiene mil 700 millones de años de antigüedad y en su interior alberga diversos tipos de rocas y minerales.

Durante una visita hecha por Libre por convicción Independiente de Hidalgo, pudo constatarse la presencia del puma en la zona, pues en un recorrido el guía y pobladores confirmaron que el ejemplar durmió en el acceso a la cueva, pues en el lugar había rastro de ello.

Mientras, en la localidad Benito Juárez, habitantes trabajan en el desarrollo del proyecto “paso del puma”, mediante el cual pretenden promover el turismo alternativo y de aventura, así como los escenarios naturales que existen en la región, además de la gastronomía local y otros atractivos y actividades, como los deportes extremos que pueden practicarse.

Convivencia entre humanos y felino

En Benito Juárez, el matrimonio conformado por Abundio y Mary Carmen recordó algunos de sus encuentros con el puma al mostrar las huellas que dejó el felino con sus garras en un árbol, luego que atacó un caballo que estaba atado al tronco, a unos pasos del “Mirador del Corazón”, donde puede apreciarse la montaña de Actopan.

Según narró Abundio, un día había dejado un potrillo fuera del corral y al ver que estaba en el piso decidió acercarse, con el fin de corroborar la condición del equino, sin embargo, junto a él vio “algo” de color claro, por lo que lanzó una piedra para ver si se movía, fue ahí cuando el puma se incorporó y rugió, “pero mi perro el Colcha logró ahuyentarlo, de manera momentánea, porque como a los 10 minutos regresó y se llevó su nueva comida”.

Ahora el matrimonio cuenta su historia bajo los árboles del lugar, donde decidieron establecer la Casa del Pulque, una choza elaborada con magueyes donde visitantes pueden disfrutar de esa bebida.

Pese a los acercamientos entre habitantes y el puma, no han existido ataques hacia seres humanos. Además, autoridades decidieron capacitar a la población para que sepa qué hacer en caso de encontrarse con el felino y evitar ataques, así como para preservar

el corredor biológico donde habita.

Finalmente, gracias al puma, en esa región está detonándose el ecoturismo, como mencionaron habitantes de dichas localidades.

