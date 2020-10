Carlynn Houghton acusa a concejal de tomarle fotos sedada

Aunque externó saber quién tomó las imágenes, dijo no poder afirmar que dicho individuo también haya sido el responsable de difundirlas

Actopan.- Carlynn Houghton, de quien el fin de semana fue filtrado contenido íntimo de ella, acusó a Omar R, integrante del concejo municipal de Actopan, de tomarle las fotografías mientras ella estaba inconsciente.

Lo anterior lo precisó la candidata a regidora luego de acudir a la agencia del Ministerio Público (MP) donde inició una carpeta de investigación por la difusión del material.

Aunque externó saber quién tomó las imágenes, dijo no poder afirmar que dicho individuo también haya sido el responsable de difundirlas como parte de la guerra sucia que está dándose en ese municipio de cara a las elecciones del domingo.

Agregó que las fotos fueron capturadas hace algunos años, luego que aparentemente fuera sedada para poder hacerlo. “Me callé por muchos años por miedo a esa persona, quien presumía que su papá era el dueño de Actopan, al qué dirán y a los señalamientos que hace la sociedad”. En ese sentido, externó que el sector femenino actopense no debe de seguir en silencio.

Con lo sucedido, lamentó que ese tipo de situaciones, como la violencia de género, se den generalmente por parte de personas de las que confiamos, “ya no podemos seguir tolerando que nos callen, que nos amenacen por el escrutinio que hace la poblción.

“Algunas veces pensamos que las mujeres que sufrimos violencia son las menos preparadas, con un nivel socioeconómico muy bajo o que pertenecemos a una etnia, lo cual no es así.”

Asimismo, agregó que está por publicar un libro, “y resulta que me vuelvo famosa no por él, mis estudios o posgrado, sino por unas gráficas que tomaron sin mi consentimiento.

“Como parte de la guerra sucia y como si las mujeres no tuviéramos derecho a aspirar a cargos públicos, sacan esto que no tiene nada que ver y que lastima a otras mujeres, cuántas mujeres no habrá como yo que en su momento se callaron por pena, miedo. Las estadísticas son claras, dicen que dos de tres mujeres hemos sido víctimas de violencia en nuestras vidas.”

Por lo que insistió en la aprobación de la Ley Olimpia para que se detenga a los responsables de ese y cualquier otro ataque. “Ya no tengo miedo, en algún momento esa persona me intimidó, agradezco que me hayan dictado órdenes de protección y la hago responsable de cualquier cosa que me llegue a ocurrir a mí o a mi familia”.

Aunque pese al buen trato que autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) le han dado, reconoció que sí se revictimiza, lo que es propio no de las personas, sino del sistema.

Confió que las policías investigadora y cibernética den con el responsable de difundir el material.

Finalmente, resaltó que la carpeta de investigación la inició no solo por delitos sexuales, también por violencia política de género, la cual atrajo en automático la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

