Durante la gestión de Francisco Olvera como presidente municipal de Pachuca (2009-2012), salió a la luz pública un libro titulado Mi Pachuca, 70 cartas a la Bella Airosa, en una tarea compartida con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sección Hidalgo.

Participó en calidad de compilador Raúl Arroyo.

En la presentación de la obra Olvera citó: “Muchas opiniones, muchas remembranzas y un solo objetivo, la identidad que nos conduce a la unión”.

Arroyo a su vez en prólogo, apuntó: “Fue posible hacer una recopilación por donde desfilan nombres de académicos, políticos, intelectuales, empresarios, jóvenes y viejos, varones y féminas, religiosos y agnósticos, luchadores sociales, artistas, comunicadores, mexicanos y extranjeros. Unidos reflejan la centenaria diversidad de nuestra población”.

Durante diez meses apoyaron el proyecto Orlando Hernández Reyes, quien organizó y ordenó los textos, y Suly Sendy Pérez, en la revisión y corrección.

Las 70 misivas se ordenaron por estricto orden alfabético del apellido paterno de su autor, y además, se acompañó una breve semblanza de cada uno de quienes contribuyeron.

Obviamente, por razones de espacio no se incluyen ni sintetizan todas las cartas, merecedoras todas, sin excepción, de un cabal reconocimiento. En dos próximas entregas enriqueceremos este valioso acervo de un pasado reciente.

Ciudad de plata y viento. J Manuel Arellano Zavaleta. Zempoala (1936). Profesor e historiador. Autor de una docena de libros. Su relación de encargos amplia, lo que avala su experiencia.

“Amada y respetada ciudad: Al escribirte esta carta expreso íntimos recuerdos que me integran contigo, permanecen grabados en mi memoria afectiva y están presentes en tres etapas importantes de mi vida, nacimiento, juventud y madurez, por lo que eres parte importante de mi biografía.

” Te quiero. Raúl Arroyo. Pachuca (1959). Licenciado en derecho por la UAEH, en donde desempeñó diversas responsabilidades. Actualmente es procurador general de Justicia en el estado.

“Querida Pachuca: Tomo prestados del escritor uruguayo Mario Benedetti epígrafe y título –‘Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo con codo somos mucho más que dos’–. No estoy convencido de ser quien te escriba, preferiría que lo hicieras tú y leer el cúmulo de historias que todavía guardas para contarnos.

” Carta a Pachuca. José Gonzalo Badillo Ortiz. Pachuca (1936). Licenciado en derecho por la UNAM. Diversidad de comisiones, entre otras, a nivel municipal, estatal y nacional en el PRI.

“‘Pachuca: ciudad tranquila 50 mil habitantes’. Así rezaba un letrero a la entrada de la ciudad, por los años cincuenta.

“¡Ah! Mi pequeño gran mundo, mi Pachuca de Soto, amable y cobijadora de ilusiones y sorpresas. Somos memoria del quehacer cotidiano, raíces, de sueños y esperanzas. Semilla al viento que florece y se apaga. Porque somos la vida que nos ama y nos pasa.

” Más de 9 mil kilómetros… Christine Bezzote. París, Francia (1962). Licenciada en lenguas extranjeras aplicadas y doctora en español por la Universidad de París ocho. Integrada también a la UAEH.

“Marzo 1999: dejo la Ciudad Luz para venir hacia ti, pero esta vez para quedarme… “Oí tu nombre por primera vez en octubre 1985, después del terrible temblor que te estremeció. En efecto, en mi ciudad, al otro lado del océano, estaban unos representantes tuyos, adorable pareja que vino a pintar un mural en mi alcaldía… Ellos supieron ser tus embajadores y dignos representantes, lo más humano que hay y con ellos me enamoré de tu país. Tú los conociste: Chela y Chucho.

” Apenas tenía 11 años. Ignacio Bocardo López. Pachuca (1938-2009). Licenciado en derecho por la UNAM. Líder juvenil del PRI en el estado. Campeón de oratoria, así como diversas acciones en servicio público y privado.

“Ordenando mis recuerdos, encuentro el primer acontecimiento con el que me identifico contigo mi querida ciudad de Pachuca, fue un hecho trágico del que fuiste protagonista y yo testigo presencial. Ese suceso me impresionó y durante toda mi vida he guardado un triste recuerdo de él.

“…fue el viernes 24 de junio de 1949… Serían aproximadamente las 5:30 de la tarde cuando se escucharon gritos y vimos gente corriendo de “la cuchilla” plazoleta del lado izquierdo del mercado Benito Juárez… e inmediatamente un gran torrente de agua a gran velocidad arrastraba y destruía todo a su paso. ‘¡Se reventó el río!’, alguien gritó, por lo que mi padre y yo salimos a asomarnos a la esquina desde donde observamos que en la calle Madero (ahora Venustiano Carranza) un gran cantidad de agua se desplazaba en forma violenta y todo lo destruía a su paso…” Carta a Pachuca, de tu hija adoptiva. Liliana Castillo Téllez. Ciudad de México (1970). Licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM, así como locutora certificada. Periodista en El Sol de Hidalgo y parte de emisiones en radio y TV estatal.

“¿De dónde surge tu magia Bella Airosa? “Tal vez de tus paisajes que retan el paso del tiempo. O, quizá, de un reloj monumental que emerge orgulloso, que engalana tu plaza principal Pachuca, hecho a imagen y semejanza del famoso Big Ben de Inglaterra. O, acaso de los hijos que nos has regalado, a los que meciste en la y diste existencia ilimitada como el futbol o la minería.”

