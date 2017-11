A Hidalgo le irá bien el próximo año… presupuestalmente hablando. Tendrá casi 5 mil millones de pesos más respecto al año que está por concluir. La madrugada de ayer fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, y según la diputada federal Liliana Oropeza, a Hidalgo le tocará un presupuesto de 42 mil 838.6 millones de pesos, aunque a ese monto se le sumarán “bolsas pendientes” que sumarían unos 2 mil millones más, con lo que la entidad alcanzaría unos “44 mil 800 millones”. De concretarse ese presupuesto para Hidalgo, según la propia legisladora, la meta que tenía la entidad de alcanzar 42 mil millones de pesos será rebasada. Muy bien, habrá que reconocer a los legisladores que lograron superar con éxito esa lucha encarnizada librada cada año en San Lázaro. También debemos celebrar que consiguieron más dinero de lo previsto para la entidad. Ahora lo siguiente es constatar, si se concreta tal bolsa de dinero, que los recursos sean utilizados para impulsar el desarrollo de los hidalguenses y no con otros fines. Máxime, y aquí cabe el sospechosismo que el próximo año será electoral. Tendremos a la madre de todas las elecciones, la de presidente de la República, donde estará en juego el poder que más ambiciones despierta. Será la batalla para la cual las distintas fuerzas políticas ya preparan sus estrategias de guerra. El PRI, el partido del presidente Enrique Peña, hará todo lo posible para no perder la presidencia de la República y lograr la mayoría en el Congreso de la Unión. Para ello, no lo dude, echará mano de lo que tenga a su alcance. Por eso, por esa sencilla razón, los presupuestos de las entidades y el del gobierno federal deben ser observados con lupa. De filón. Ahora está de moda el robo de camionetas pick up y minivans de modelo atrasado. No, no se trata de una nueva tendencia en el mercado de automóviles. Simplemente se debe a que tanto huachicolero requiere más medios de transporte para su

mercancía.

