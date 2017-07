Pachuca.- A 25 años de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), activistas hidalguenses expresaron puntos en contra acerca del órgano garante que, dijeron, tiene varias cuentas pendientes con la población, sobre todo en su firmeza para defender las garantías humanas.

La comisión atiende anualmente a más de 8 mil personas en casi todo el territorio hidalguense, independientemente de que cada semana hace presencia en uno de los 84 municipios, lo que ha dado como resultado la capacitación a más de 700 mil personas

a lo largo de estos 25 años.

Sin embargo, la sociedad civil habla:

Yolanda Molina

Coordinadora de México Igualitario-Hidalgo

“Pues en primer lugar, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) tiene una deuda pendiente y muy grande con los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. En los últimos años ha demostrado no cumplir con su papel como defensor del pueblo y ha velado por intereses estatales e incluso de elite hidalguense, dejando de lado los derechos humanos de las personas.

“Sus procesos burocráticos, poco sensibles, han generado que durante el año pasado solo se emitieran 20 recomendaciones, que si bien incrementaron respecto de las siete emitidas durante 2015, no reflejan las violaciones de derechos humanos ocurridas.

“El hecho de que el ombudsman se niegue a pronunciarse sobre derechos como el de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, así como el matrimonio igualitario nos habla de una falta de compromiso que ha existido desde su creación y no parece cambiar.

“Y también no podemos hablar de que se haya hecho un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones adecuado, pues las violaciones se siguen repitiendo en las instituciones. La CDHEH tiene que tener capacitaciones en trato y sensibilización con las víctimas, así como en perspectiva de género, vital para resolver los problemas que se avecinan en el futuro. Y finalmente dejar de gastar presupuestos importantes y pronunciarse sobre los temas que están oprimiendo a la población hidalguense.

“Sus recomendaciones generales ni siquiera tienen el nivel de investigación que se requiere en temas importantes como la violencia obstétrica y se limitan a hacer un copia pega de artículos, sin analizarse y proponer medidas que son poco sensibles a las usuarias.”

Guillermo Lizama

Director de Nosotrxs-Hidalgo

“La CDHEH debe profundizar su autonomía, independencia y legitimidad a través de dos cuestiones: a) una mayor cercanía con la ciudadanía y grupos de la sociedad civil, hasta el momento se privilegia la cercanía con el gobierno. Ya que el actual ombusman es reconocido por su cercanía con el PRI y por desconocer la temática de derechos humanos como él mismo reconoció. Siendo escaso el trabajo permanente con las OSC.

“La poca efectividad en el trabajo ya que tan solo 9 por ciento de las quejas fueron calificadas como violatorias de los derechos humanos. Y de ellas solo .98 por ciento fueron señaladas como violaciones graves a los derechos humanos según el informe anual 2016 de la CDHEH. Esto muestra la poca efectividad, ya que sabemos a través de la investigación de los medios de comunicación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que las violaciones son muchas más en Hidalgo.

“Por último destaca la poca capacidad de la comisión para construir una agenda en favor de los derechos en temas específicos como los feminicidios, la situación de los penales o la impartición de justicia.”

Voz CDHEH

El ombudsman Alfredo Sepulveda Fayad indicó en entrevista que entre lo pendiente que tiene la comisión está el análisis de pago de daños que recomienda a las dependencias con base en la ley, ya que es un tema que genera polémica.

El año pasado, la Secretaría de Salud entregó cheques por pago de daños a víctimas de violencia obstétrica y muerte materna, la acción fue mediante recomendación general a la dependencia, sin embargo, no existe forma de calcular a ciencia cierta el daño causado por los hospitales.

Reyna Torres

Acaderh

“Una de las debilidades ha sido su lejanía de la ciudadanía, es fundamental para una comisión de derechos humanos contemplar las voces ciudadanas, generar procesos abiertos de consulta pública sobre temas relativos. Hacer partícipe a las organizaciones civiles en mesas de trabajo que se traduzcan en el avance de los derechos humanos en la entidad y en el fortalecimiento del propio organismo. Puntos pendientes también siguen siendo ciudadanizar los procesos para integrar el consejo consultivo y la renovación de la CDHEH.

“La comisión estatal como instancia de defensoría pública de los derechos humanos, le ha quedado a deber a la ciudadanía hidalguense, no bastan las recomendaciones, se requiere hacer seguimiento a estas con el fin de que se traduzcan en acciones puntuales. Su actuar tiene que abonar a que casos como el de represión en Ixmiquilpan que derivó en la muerte de dos personas, o que el de agresiones y amenazas a periodistas, no sigan repitiéndose, ello requiere que su intervención sea fuerte y sólida.”

Alejandro A Huerta

Asociación 1791 por la Diversidad Sexual

“El corto avance que en materia de diversidad sexual había logrado la CDHEH en su anterior administración se vino abajo con la presidencia de José Alfredo Sepúlveda. La comisión cumple 25 años con la vergüenza de un titular homofóbico que no sabe cuál es su trabajo, que no conoce las leyes que estipulan sus responsabilidades, que cree que el reconocimiento de los derechos humanos es labor exclusiva del Poder Legislativo y que, por consiguiente, lo único que ha hecho en cuatro años ha sido justo lo contrario a su obligación: negar derechos.

“El próximo presidente debe fijar su postura en favor de la población LGBTI hidalguense. Merecemos un defensor que realmente lo sea, que esté del lado de la sociedad civil, dispuesto a declarase y trabajar en contra de la homofobia: opinar y proponer modificaciones legales y políticas públicas, supervisar instituciones, desarrollar programas e investigaciones, difundirlas a la sociedad en general, que realmente sepa aprovechar las ya de por sí limitadas atribuciones que le permiten las leyes de derechos humanos y contra la discriminación en el estado.”

