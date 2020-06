• Locatarios del centro histórico no abrieron hoy; pero establecieron acuerdos con las autoridades

Pachuca.- Comerciantes del centro histórico de Pachuca no abrieron sus negocios este 1 de junio, tal como habían anticipado en una carta enviada al gobernador del estado la semana pasada; no obstante, esperan que la apertura de establecimientos no esenciales se concrete paulatinamente pasada la primera quincena de junio.

Así lo expresó en entrevista para Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, Eduardo Quiroz Zumano, integrante de las organizaciones Pro-Centro y Comerciante Centro, las cuales impulsaron un movimiento en busca de atención para la que consideran la zona comercial más grande de la capital.

“Nosotros nos organizamos, un grupo de comerciantes del centro histórico, vamos como 160, porque, para empezar, para las cámaras, la de comercio, y todas esas, no existía el centro histórico; pero ante esa falta de representatividad, lo que hicimos fue mandar una carta a la oficina del señor gobernador para hacerle de su conocimiento la situación angustiante que viven los comercios”, recordó.

El posicionamiento de los comerciantes, que contenía un contundente aviso de que abrirían sus tiendas una vez concluida la Jornada Nacional de Sana Distancia y que fue difundido por medios locales, provocó que el titular de la secretaría de la Política pública, José Luis Romo Cruz, buscara a los inconformes para iniciar mesas de diálogo.

